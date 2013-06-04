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Eingestellt

Philips AventElektronische Doppel-Milchpumpe

SCF314/02

4.2

| (6) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Milchpumpe für maximalen Komfort entworfen

Wenn Sie gestresst oder in Eile sind, kann sich dies auch auf das Abpumpen und Ihre Milchproduktion auswirken. Es hilft also, wenn Sie es sich bequem machen und sich entspannen. Die Philips Avent Milchpumpe SCF314/02 wurde entwickelt, um Ihnen beim Abpumpen maximalen Komfort zu ermöglichen.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Einzigartiges, aktives Massagekissen für höchsten Komfort

Milchpumpe für maximalen Komfort entworfen

  • Umfasst 2 x 125-ml-Flasche

Sanft und klinisch erwiesen effektiv*

Sanft und klinisch erwiesen effektiv*

Unsere sanfte Milchpumpe ist klinisch erwiesen ebenso effektiv wie eine elektrische Krankenhauspumpe.*

Patentiertes blütenförmiges Massagekissen

Patentiertes blütenförmiges Massagekissen

Das einzigartige aktive Massagekissen hilft, den natürlichen Milchspendereflex anzuregen

Merkt sich Ihren individuellen Pumprhythmus

Merkt sich Ihren individuellen Pumprhythmus

Nur die elektrischen Milchpumpen von Philips Avent verfügen über eine einzigartige Speicherfunktion, die sich für maximalen Komfort Ihren individuellen Pumprhythmus merkt.

Technische Daten

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4.2

von 5

6

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

04/06/2013

Italia

Italia

Il tiralatte che si "adegua" alla mamma

E' la prima volta che utilizzo il tiralatte elettrico Avent, per le altre gravidanze avevo affittato i modelli e marche di tiralatte usati normalmente in ospedale. Sono super soddisfatta del prodotto! La caratteristica fondamentale e' che la velocita' non e' imposta ma sono io ad impostarla manualmente con i primi 2 movimenti e poi lui la memorizza. Cosi' e' tutto piu' dolce, non sento male ai capezzoli che invece con gli altri tipi di tiralatte sembravano come "risucchiati". Inoltre La conchiglia in silicone che avvolge il seno e'molto confortevole x me. Infine ingombro e peso della borsa e di tutti i pezzi e' minimo; il montaggio facile ed immediato.

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Diese Bewertung wurde für SCF314/02 Tiralatte elettronico doppio verfasst

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09/10/2011

Nederland

Nederland

Goede prijs kwaliteit

Zeer goede tv met alle aansluitingen voor de moderne wereld, ecologisch ook, na enkele uren aanstaan valt hij uit als je na een melding niet de afstandsbediening bedient

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Diese Bewertung wurde für SCF314/02 Dubbele elektrische borstkolf verfasst

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05/10/2011

Deutschland

Deutschland

Sehr gut!

Ich habe die Pumpe via Rezept, da ich auch die Behälter usw habe. Durch die Memo-taste kann man sie sehr gut einstellen. (nicht nur den Abstand von einmal Saugen zum nächsten, sondern auch wie lange der Unterdruck gehalten werden soll.) Gut ist auch, dass man (eigentlich alle Avent-Produkte) in den Mikrowellensterilisator packen kann. Zusammenbau ist schlüssig. Die Silikonkissen sind angenehm und vor allem tropft es nicht raus. Die Hände hat man beim Abpumpen leider nicht frei, das ist aber bei allen Pumpen so. Dafür geht es recht fix und man muss die Milch nicht ewig oft umfüllen. Mit den Via-Behältern fallen die Pumpaufsätze aber leider um (wenn sie leer sind).

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Diese Bewertung wurde für SCF314/02 Elektronische Doppel-Milchpumpe verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. tägliche Verwendung über 10 Tage bei Müttern von Frühgeborenen