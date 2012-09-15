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Eingestellt
Inklusive Flasche (125 ml)
Das sanfte Vakuum der Philips Avent Milchpumpe ahmt Babys natürliches Saugen nach. So wird mehr Milch abgepumpt als mit einer in Krankenhäusern verwendeten elektrischen Doppelmilchpumpe*
Das einzigartige aktive Massagekissen hilft, den natürlichen Milchspendereflex anzuregen
Machen Sie sich das Leben noch einfacher, und pumpen Sie die Milch direkt in eine Philips Avent Babyflasche oder einen Muttermilchbehälter aus unserer umfangreichen Produktpalette ab. So können Sie sie ganz bequem im Kühl- oder Gefrierschrank aufbewahren.
4.3
von 5
45
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Mami2012
15/09/2012
Deutschland
Sehr zu empfehlen!
Sehr zu empfehlen für das Abpumpen "Zwischendurch" - wenn z. B. Rhythmus von Muttermilchproduktion und Hunger des Kindes noch nicht übereinstimmen - für unterwegs, wenn man in der Öffentlichkeit nicht stillen möchte - oder wenn man einfach mal zum Stillen nicht zur Verfügung steht Weitaus angenehmer als elektronische Milchpumpen, da man Zug und Intervall selbst regulieren kann.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF310/20 Handmilchpumpe verfasst
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Neumama
05/10/2011
Deutschland
Top!
Geht wirklich mit einer Hand, so dass man mit der anderen zB die Hintermilch mit nach vorn streichen kann, die Brustschale ist dicht und tropft nicht unten raus. Mit leerem Via-Behälter fällt sie leider um (siehe meine Bewertung der elektronischen Doppelpumpe). Der Handhebel quietscht manchmal ein Bisschen, dafür ist sie sehr effktiv: Ich habe so um die 200ml in 15min. Wer die Doppelpumpe auf Rezept hat, kann mit den Zubehörteilen aus dem Shop aus den Pumpsets sehr günstig die Handpumpe bauen (dafür braucht man nur die andere Membran, den Handhebel und die Abdeckung). Aber auch so ein guter Kauf. Für Unterwegs echt empfehlenswert, da man mit den Zubehörteilen nicht umfüllen muss und alles Hygienisch ist und auch bleibt(man schraubt einfach den Deckel auf die Flasche und verschließt die Pumpe mit dem Stutzen, der unter dem Deckel war). Die Ersatzteile sind bezahlbar.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF310/12 Handmilchpumpe verfasst
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Clare29
12/03/2014
United Kingdom
This has agood fitting and easy use
I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF310/12 Manual breast pump verfasst
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Diese Bewertung wurde für SCF310/12 Manual breast pump verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Pumpt klinisch erwiesen mehr Milch ab als eine elektrische Krankenhauspumpe - getestet unter Müttern von Frühgeborenen beim 20-minütigen sequentiellen Abpumpen.