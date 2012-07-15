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Eingestellt
Inklusive Flasche (125 ml)
Während Sie pumpen, bewegen sich die fünf weichen, blütenförmigen Massagepolster der Philips Avent Milchpumpe sanft auf und ab und ahmen im Zusammenspiel mit dem Vakuum das Saugen Ihres Babys nach.
Das sanfte Saugvakuum ahmt das Saugen eines Babys nach, um mit weniger Pumpaufwand einen gleichmäßigen Milchfluss zu erzielen.
Patentierte Massagekissen der Philips Avent Milchpumpe ahmen das Saugen des Babys nach und sorgen so für einen schnellen, natürlichen Milchspendereflex.
4.2
von 5
9
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
FEBRASILEIRO
15/07/2012
Suisse
ALLE AVENT SACHE
ICH FINDE EINFACH TOLL...SEHR PRAKTISCH, KUNDENFREUNDLICH UND STABIL! ALLES WAS AVENT MARKE HAT BENUTZE ICH!
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Diese Bewertung wurde für SCF300/20 Handmilchpumpe verfasst
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Kat261
05/09/2011
Nederland
Super!!
Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF300/20 Handkolf verfasst
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Anke36
05/09/2011
Nederland
Super!!
Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!
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0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011
Pumpt klinisch erwiesen mehr Milch ab als eine elektrische Krankenhauspumpe - getestet unter Müttern von Frühgeborenen beim 20-minütigen sequentiellen Abpumpen.