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  • Einfache Beruhigung zur Schlafenszeit
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Eingestellt

Philips AventSchnuller für die Nacht

SCF176/18

3.4
| (30) Bewertungen
Einfache Beruhigung zur Schlafenszeit
Beruhigen Sie Ihr Baby zur Schlafenszeit mit dem Philips Avent Klassik Night Time Schnuller: Der leuchtende Sicherheitsring macht es einfacher, ihn im Dunkeln zu finden. Der kiefergerecht geformte und weiche Sauger trägt zur natürlichen Zahnentwicklung Ihres Kindes während des Schlafens bei.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Einzigartiger Sicherheitsring, der im Dunkeln leuchtet

Einfache Beruhigung zur Schlafenszeit

  • Mit Ring, der im Dunkeln leuchtet

  • 0 bis 6 Monate

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

Gut sichtbarer, leuchtender Sicherheitsring

Gut sichtbarer, leuchtender Sicherheitsring

Wir wissen, wie wichtig es ist, dass Ihr Kind schnell wieder einschläft. Dank unseres einzigartigen, im Dunkeln leuchtenden Sicherheitsrings finden Sie diesen Schnuller schnell wieder, ohne das Licht einschalten zu müssen.*

9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an*

9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an*

Babys wissen, was Sie möchten! Wir haben Mütter gefragt, wie Ihre Kinder auf Philips Avent Sauger reagieren und 9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an.*

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen Ihres Babys während des Wachstums anpasst.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.4

von 5

30

Bewertungen

02/09/2019

Deutschland

Deutschland

Leuchtet noch lange im dunkeln.

Ich habe das Produkt vor einigen Wochen zum testen zur Verfügung gestellt bekommen. Mein Kind hat nicht lange gebraucht um sich an den neuen Schnuller zu gewöhnen da wir mehrere Produkte von Avent haben. Ich kann es nur empfehlen, da es einem Nachts das Suchen erleichtert.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF176/18 Schnuller für die Nacht verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF176/18 Schnuller für die Nacht verfasst

02/09/2019

Deutschland

Deutschland

Leuchtet noch lange im dunkeln.

Ich habe das Produkt vor einigen Wochen zum testen zur Verfügung gestellt bekommen. Mein Kind hat nicht lange gebraucht um sich an den neuen Schnuller zu gewöhnen da wir mehrere Produkte von Avent haben. Ich kann es nur empfehlen, da es einem Nachts das Suchen erleichtert.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF176/18 Schnuller für die Nacht verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF176/18 Schnuller für die Nacht verfasst

25/01/2013

Deutschland

Deutschland

nicht mehr ohne

Wir sind super zufrieden mit den Schnullern. Entgegen der ersten Bewertung haben unsere Schnuller zwei Aussparungen wie die normalen Avent Schnuller auch. Klar lässt die leuchtkraft nach einer weile nach aber für die unruhige Einschlafphase reicht es allemal.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF176/18 Schnuller für die Nacht verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF176/18 Schnuller für die Nacht verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Halten Sie den Leuchtring vor der Verwendung unter eine Lichtquelle.

  2. Online mit 100 Müttern getestet, Vereinigtes Königreich 2012

  3. Die weltweit führende Schnullermarke

  4. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.

  5. Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.

  6. Hersteller des Jahres 2014