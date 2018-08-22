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Arrêté
SCF176/18
Avec anneau phosphorescent
0-6 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
Nous savons à quel point il est important que votre bébé se rendorme. Notre anneau phosphorescent unique vous aide à retrouver la sucette dans le noir sans devoir rallumer la lumière.*
Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous avons demandé aux mamans comment leurs bébés réagissent aux tétines Philips Avent, et 9 bébés sur 10 acceptent nos sucettes.*
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le palais, les dents et les gencives de votre bébé.
3.4
sur 6
30
Avis
Mion
22/08/2018
France
Fait partie de la promotion
Ce produit est très pratique !
Mon bébé n'utilise sa sucette que pour dormir et c'est la sucette qui sauve la nuit des parents. Elle la retrouve toute seule dans le noir. (J'en mets deux au cas où) La lumière diffusée par la sucette est douce et pas agressive pour ses yeux et suffit à la retrouver dans son petit lit si toute fois il faut se lever. Pas besoin d'allumer la lumière de la chambre. Il faut penser quand même à la mettre à la lumière toute la journée pour qu'elle éclaire bien toute la nuit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF176/18 Sucettes Nuit - Lot de 2
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF176/18 Sucettes Nuit - Lot de 2
eugeniebiout
25/08/2015
France
Simple et efficace
On m'a offert ces tétines pour la naissance de ma première fille, et j'ai adorée le concept " s'éclair la nuit" pas besoins d’allumer la lampe pour la retrouver dans le noir et réveiller bébé. Elles sont solide et adaptés aux petites bouches ! Leurs couleurs sont simple mais bon c'est pour la nuit alors la fantaisie n'est pas obligatoire !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF176/18 Sucettes Nuit - Lot de 2
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF176/18 Sucettes Nuit - Lot de 2
GinaP
02/09/2019
Deutschland
Leuchtet noch lange im dunkeln.
Ich habe das Produkt vor einigen Wochen zum testen zur Verfügung gestellt bekommen. Mein Kind hat nicht lange gebraucht um sich an den neuen Schnuller zu gewöhnen da wir mehrere Produkte von Avent haben. Ich kann es nur empfehlen, da es einem Nachts das Suchen erleichtert.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF176/18 Schnuller für die Nacht
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF176/18 Schnuller für die Nacht
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Exposez les anneaux phosphorescents à la lumière avant utilisation.
Tests en ligne auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012
N°1 mondial des sucettes
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Fabricant de l'année 2014