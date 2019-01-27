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Angenehm und diskret
Die einzigartigen Philips Avent Stilleinlagen SCF254/60 wurden speziell dafür entwickelt, dass Sie den ganzen Tag lang ein trockenes und angenehmes Gefühl haben.
SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF398/31
SCF430/20
SCF391/11
SCF332/01
SCF334/02
SCF167/01
60 Tageseinlagen
Ultradünn mit ergonomischer Form. Klebestreifen verhindert Abrutschen.
Rutschfest durch Klebeband für sicheren Halt der Stilleinlage.
Gemeinsam entwickelt mit einer Hebamme und Stillberaterin, die seit 20 Jahren stillende Mütter unterstützt.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.8
von 5
13
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Ludivine76
27/01/2019
France
Parfait
Je conseille fortement absorption et confort exceptionnel le meilleur de la gamme coussinets toute marque et modèle confondu
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF254/30 Coussinets d'allaitement jetables verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Chris7430
30/08/2014
France
Les seuls! Parfait sauf....
Les SEULS coussinets qui tiennent la route! J'ai testé toutes les marques et les Avent sont les seuls qui tiennent une nuit. Un seul bémol: l'emballage. A quand une version alternative sans toutes ces couches de papier. Bien sur, c'est pratique pour les emmener avec soi, mais pour rester à la maison.... Je n'ai jamais utilisé les autocollants non plus, ils tiennent en place sans. Alors vous me direz d'utiliser ceux en tissu pour ma bonne conscience: j'ai essayé différentes marques en tissu (dont les vôtres) et il faut les changer toutes les demies heures car le lait glisse dessus au lieu d'être absorbé. Bref, je reviens toujours aux Avent jetables (mais s'il vous plait en plus green....)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Emma91
01/08/2013
United Kingdom
Excellent product
Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF254/30 Disposable breast pads verfasst
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Diese Bewertung wurde für SCF254/30 Disposable breast pads verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.