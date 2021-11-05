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  • Sterilisiert 6 Flaschen in 2 Minuten*
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Eingestellt

Philips AventStarterset für Mikrowellen-Dampfsteril.

SCF277/01

4.8
| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Sterilisiert 6 Flaschen in 2 Minuten*
Das Avent Mikrowellensterilisator-Starter-Set ist kompakt und leicht, ideal für zu Hause und unterwegs.
Alle Vorteile anzeigen

Ultraschneller Sterilisator, einfach im Gebrauch

Sterilisiert 6 Flaschen in 2 Minuten*

  • Classic

Einfach Wasser einfüllen, Flaschen einsetzen und in die Mikrowelle stellen

Einfach Wasser einfüllen, Flaschen einsetzen und in die Mikrowelle stellen

Einfach Wasser einfüllen, Flaschen einsetzen und für gerade einmal 2 Minuten in die Mikrowelle stellen. Die genaue Dauer hängt von der Wattleistung Ihrer Mikrowelle ab: bei 1100 – 1850 Watt 2 Minuten, bei 850 – 1000 Watt 4 Minuten, bei 500 – 850 Watt 6 Minuten.

Ideal für unterwegs. Passt in die meisten Mikrowellengeräte.

Ideal für unterwegs. Passt in die meisten Mikrowellengeräte.

Der Philips Avent Mikrowellen-Dampfsterilisator wurde so entwickelt, dass er mit den meisten Mikrowellen auf dem Markt verwendet werden kann. Dank der kompakten Größe eignet er sich perfekt für Reisen, sodass Sie jederzeit eine sterile Flasche zur Hand haben, wenn Sie sie benötigen - ob auf einem Kurztrip oder auf einer langen Auslandsreise. Außerdem ist er der perfekte zusätzliche Sterilisator zur Aufbewahrung bei den Großeltern. Abmessungen: 166 mm (H), 280 mm (B), 280 mm (L).

Bei ungeöffnetem Deckel bleibt der Inhalt bis zu 24 Stunden steril.

Bei ungeöffnetem Deckel bleibt der Inhalt bis zu 24 Stunden steril.

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Technische Daten

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4.8

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

05/11/2021

België

België

Makkelijk in gebruik

Heel makkelijk in gebruik. Je kan hier veel flesjes tegelijk met steriliseren en in enkele minuten is het klaar!

Vorteile

Makkelijk in gebruik, niet te groot, geen onnodige kabels, ...

Diese Bewertung wurde für SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator verfasst

Diese Bewertung wurde für SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator verfasst

16/10/2011

France

France

ne sert pas que de stérilisateur

mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes verfasst

16/10/2011

France

France

ne sert pas que de stérilisateur

mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur

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Diese Bewertung wurde für SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. 2 Minuten bei 1100 – 1850 W, 4 Minuten bei 850 – 1000 W, 6 Minuten bei 500 – 800 W.