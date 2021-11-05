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Eingestellt
Classic
Einfach Wasser einfüllen, Flaschen einsetzen und für gerade einmal 2 Minuten in die Mikrowelle stellen. Die genaue Dauer hängt von der Wattleistung Ihrer Mikrowelle ab: bei 1100 – 1850 Watt 2 Minuten, bei 850 – 1000 Watt 4 Minuten, bei 500 – 850 Watt 6 Minuten.
Der Philips Avent Mikrowellen-Dampfsterilisator wurde so entwickelt, dass er mit den meisten Mikrowellen auf dem Markt verwendet werden kann. Dank der kompakten Größe eignet er sich perfekt für Reisen, sodass Sie jederzeit eine sterile Flasche zur Hand haben, wenn Sie sie benötigen - ob auf einem Kurztrip oder auf einer langen Auslandsreise. Außerdem ist er der perfekte zusätzliche Sterilisator zur Aufbewahrung bei den Großeltern. Abmessungen: 166 mm (H), 280 mm (B), 280 mm (L).
Bei ungeöffnetem Deckel bleibt der Inhalt bis zu 24 Stunden steril.
4.8
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Joilen
05/11/2021
België
Makkelijk in gebruik
Heel makkelijk in gebruik. Je kan hier veel flesjes tegelijk met steriliseren en in enkele minuten is het klaar!
Vorteile
Makkelijk in gebruik, niet te groot, geen onnodige kabels, ...
Diese Bewertung wurde für SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator verfasst
gaelle
16/10/2011
France
ne sert pas que de stérilisateur
mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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gaelle
16/10/2011
France
ne sert pas que de stérilisateur
mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur
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2 Minuten bei 1100 – 1850 W, 4 Minuten bei 850 – 1000 W, 6 Minuten bei 500 – 800 W.