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Arrêté

Philips AventKit stérilisateur micro-ondes

SCF277/01

4.8
| (4) Avis | 100% recommandent ce produit
Stérilise jusqu'à 6 biberons en 2 minutes environ*
Compact et léger, le kit stérilisateur micro-ondes Avent est idéal à la maison et en voyage.
Voir tous les avantages

Stérilisateur ultra-rapide, facile à utiliser

Stérilise jusqu'à 6 biberons en 2 minutes environ*

  • Classique

Il suffit d'ajouter de l'eau, puis de le remplir et de le placer au micro-ondes

Il suffit d'ajouter de l'eau, puis de le remplir et de le placer au micro-ondes

Il suffit d'ajouter de l'eau, puis de le remplir et de le placer au micro-ondes pendant 2 minutes seulement. La durée exacte de stérilisation dépend de la puissance en watts de votre four à micro-ondes : 2 min à 1 100-1 850 watts, 4 min à 850-1 000 watts, 6 min à 500-850 watts.

Pratique pour voyager. Utilisable avec la plupart des fours à micro-ondes.

Pratique pour voyager. Utilisable avec la plupart des fours à micro-ondes.

Le stérilisateur micro-ondes Philips Avent est compatible avec la plupart des micro-ondes vendus sur le marché. Pratique pour voyager grâce à sa petite taille, il vous offre la certitude d'avoir toujours un biberon stérile à portée de main lorsque vous partez pour une nuit ou pour de plus longues vacances. Il peut également constituer un stérilisateur supplémentaire très pratique chez la nounou ou pourquoi pas chez les grands-parents. Dimensions : 166 (H), 280 (l), 280 (L) mm.

Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures tant que le couvercle n'est pas soulevé.

Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures tant que le couvercle n'est pas soulevé.

Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures tant que le couvercle n'est pas soulevé.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

16/10/2011

France

France

ne sert pas que de stérilisateur

mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

16/10/2011

France

France

ne sert pas que de stérilisateur

mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

05/11/2021

België

België

Makkelijk in gebruik

Heel makkelijk in gebruik. Je kan hier veel flesjes tegelijk met steriliseren en in enkele minuten is het klaar!

Avantages

Makkelijk in gebruik, niet te groot, geen onnodige kabels, ...

Cet avis a été rédigé pour SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator

Cet avis a été rédigé pour SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator

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  1. 2 min à 1 100-1 850 W, 4 min à 850-1 000 W, 6 min à 500-800 W.