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Eingestellt
Ein leichter, atmungsaktiver Schnuller
Beruhigen Sie Ihr Baby mit einem Schnuller, der atmungaktiv zur Haut ist. Der Philips Avent ultra air verfügt über extra große Löcher, damit die Haut trocken bleibt. Das leichte Saugerschild ermöglicht maximalen Luftstrom. Erhältlich in verschiedenen Farben und Designs.
Lässt die Haut Ihres Babys atmen
0 bis 6 Monate
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
ultra air ist so gestaltet, dass ein maximaler Luftstrom gewährleistet ist und die empfindliche Haut Ihres Babys atmen kann.
Dank des atmungsaktiven Schnullerdesigns wird ein maximaler Luftstrom erzeugt, der die Haut Ihres Babys trocken hält.
Das Saugerschild des ultra air ist leicht und verfügt über abgerundete Kanten für mehr Komfort.
4.7
von 5
682
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
Mommyoftwogirls
10/08/2022
Deutschland
Perfekt
Der lieblingsschnuller meiner Tochter! Wir gehen nirgends ohne hin
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/02 Schnuller verfasst
Datum der Verwendung 2021-07-10
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/02 Schnuller verfasst
Datum der Verwendung 2021-07-10
Joyleen
05/09/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gewohnte Qualität in schickem Design
Unser Sohn benutzt seit Geburt die Schuller von Philips Avent und wir sind damit sehr zufrieden. Die Ultra Air Schnuller finde ich aber immer noch am besten, da sie nicht zu groß sind, gut belüften und auch kopfüber noch richtig im Mund sitzen. Das neue Design gefällt mir besonders gut.
Vorteile
Gute Belüftung, auch kopfüber tragbar
Nachteile
Keine Schutzhülle vorhanden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/03 Schnuller verfasst
Datum der Verwendung 2021-05-05
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/03 Schnuller verfasst
Datum der Verwendung 2021-05-05
Anjali871
19/05/2021
Deutschland
Perfekte Akzeptanz der Schnuller
Ich durfte mit meiner Tochter die Philips Avent Ultra Air Schnuller Animals kostenfrei testen und Philips hat keinen redaktionellen Einfluss auf meine Bewertung. Diese Schnuller gibt es für verschiedene Altersgruppen. Diese sind : ❗ 0-6 Monate ❗ 6-18 Monate ❗ 18 + Monate Das Besondere an diesen Schnuller ist,dass diese eine besonders große Öffnung haben um die Luftzirkulation zu maximieren. Dies ist vorallem für die empflindliche Babyhaut wichtig. Zudem akzeptieren 98 % der Babys diesen Schnuller. Mein Fazit: Wir hatten die Altersgruppe 0-6 Monate: Meine Tochter hat sofort diesen Schnuller akzeptiert und möchte auch keinen anderen mehr haben. Man merkt,dass die großen Öffnungen Ihr mehr Luft zum atmen geben und keine feuchten Stellen auftauchen,nur wegen einem Schnuller. Das Design finden wir auch sehr süß und passend, zudem ist die Qualität dieser Ultra Air Schnuller sehr gut. Wir würden diesen immer wieder nachkaufen wollen und können Ihn nur weiterempfehlen. Vielen Dank nochmal an @philips_dach für diesen tollen Test
Vorteile
Akzeptanz, große Luftlöcher, Design, Form, Qualität
Nachteile
Nichts
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/11 Schnuller verfasst
Datum der Verwendung 2020-04-19
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/11 Schnuller verfasst
Datum der Verwendung 2020-04-19
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Verbrauchertests in den USA von 2016 bis 2017 zeigen eine durchschnittliche Annahme des strukturierten Philips Avent Saugers von 98 %, der für unsere ultra air und ultra soft Schnuller für 0 bis 6 Monate und 6 bis 18 Monate verwendet wird.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Die weltweit führende Schnullermarke
Hersteller des Jahres 2014