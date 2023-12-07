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Arrêté
Une sucette légère et aérée
Réconfortez votre bébé avec une sucette qui laisse respirer la peau. Le modèle ultra air Philips Avent est doté de trous extra-larges qui maintiennent la peau au sec. Sa collerette légère est conçue pour optimiser la circulation de l'air. Différents coloris et décorations sont disponibles.
Laisse la peau de votre bébé respirer
0-6 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
La sucette ultra air est conçue pour laisser passer un maximum d'air, afin de permettre à la peau sensible de votre bébé de respirer.
Votre bébé est réconforté et sa peau reste plus sèche, grâce au design aéré de cette sucette permettant une circulation optimale de l'air.
La collerette ultra air est légère et a des bords arrondis, pour le confort de votre bébé.
4.7
sur 6
682
Avis
98%
recommandent ce produit
cheyena
07/12/2023
France
Fait partie de la promotion
tetine de qualité
tetines de bonnes qualité, avec un design agréable, ergonomique et adapté aux nourissons
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF085/60 Sucette
Date d'utilisation 2022-11-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF085/60 Sucette
Date d'utilisation 2022-11-06
GDOS
04/12/2023
France
Fait partie de la promotion
Bon produit de qualité
Trés bon produit de qualité, très belle couleur, touché agréable.
Avantages
Qualité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF085/60 Sucette
Date d'utilisation 2023-11-04
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF085/60 Sucette
Date d'utilisation 2023-11-04
Miss52
25/11/2023
France
Fait partie de la promotion
Mon bébé a adopté c'est tétine elle sont top
Tétine au top toute les promesses son tenue je vous les recommande
Avantages
Adapter à bebe
Contre
Ne se trouve pas partout
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF085/60 Sucette
Date d'utilisation 2022-10-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF085/60 Sucette
Date d'utilisation 2022-10-25
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la téterelle Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douce 0-6 mois et 6-18 mois.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
La marque numéro 1 des sucettes
Fabricant de l'année 2014