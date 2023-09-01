Der Philips AVENT SCF355/00 Flaschen- und Babykostwärmer kommt in einer guten Qualität und ist aus hochwertigen Materialien verarbeitet. Das Design ist schlicht, zeitlos und passt in jede Küche. Er ist Standfest und man muss keine sorge haben, dass dieser während der Benutzung hin und her rutscht. Die Größe ist auch sehr ansprechend da er nicht viel Stauraum braucht und man ihn schnell verstauen kann. Also auch ein Alltagshelfer, wenn man Familie oder Freunde besucht. Ein super Pluspunkt den ich hier sehe, ich kann die Flaschen überall erwärmen und muss nicht unnötig viel Zeit in der Küche verbringen. Er stand des öfteren im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer und hat das Füttern um einiges bequemer gemacht. Die Handhabung ist durch die Symbole super einfach und verständlich, wer aber nicht sicher ist kann alles nochmal in der Bedienungsanleitung unkompliziert nachlesen. Der Flaschenwärmer funktioniert einwandfrei alle Funktionen wurden getestet und ich war mit der Leistung sehr zufrieden. Die Reinigung ist super einfach und unkompliziert, da man nichts auseinander bauen muss oder entfernt werden muss. Fazit Klare Kaufempfehlung für Eltern mit Säuglingen oder Kindern die mit der Flasche gefüttert werden. Die Bedienung ist echt einfach und der Flaschenwärmer nimmt nicht viel Platz weg. Er spart Zeit und Nerven.