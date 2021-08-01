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  • Réchauffage rapide et uniforme
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Arrêté

Philips Avent AdvancedChauffe-biberon rapide

SCF355/07

4.1
| (165) Avis | 87% recommandent ce produit
Réchauffage rapide et uniforme
Lors du prochain repas de votre bébé, réchauffez délicatement son lait ou sa nourriture en 3 minutes. Le réchauffage continu et progressif évite la formation de points chauds. Facile à utiliser, il est doté d’un réglage de décongélation pratique et peut également servir à chauffer les petits pots de bébé.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Chauffe uniformément en seulement 3 minutes

Réchauffage rapide et uniforme

  • Chauffe uniformément sans points chauds

  • Chauffe rapidement

  • Décongélation en douceur

  • Fonction maintien au chaud

Chauffe les biberons en 3 minutes

Chauffe les biberons en 3 minutes

Le chauffe-biberon chauffe 150 ml de lait en seulement 3 minutes.*

Réchauffe vite et uniformément

Réchauffe vite et uniformément

Le chauffe-biberon chauffe rapidement et uniformément. Le lait est constamment mélangé pendant qu'il chauffe, afin d'éviter la formation de points chauds.

Décongélation douce des biberons

Décongélation douce des biberons

Le chauffe-biberon est doté d'une fonction pratique de décongélation, plus sûre que la décongélation au four à micro-ondes et plus pratique que celle à l'eau chaude. Il vous suffit de sélectionner cette option pour décongeler le lait ou les petits pots congelés.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

165

Avis

87%

recommandent ce produit

01/08/2021

France

France

De très bonne qualité et safe

J’ai eu la chance de pouvoir tester le chauffe biberon . Un appareil fonctionnel qui nous permet de gagnée du temps tout en sécurité . Il chauffe rapidement et surtout ça nous permet de voyager et se déplacer en tout sérénité .

Avantages

Léger/ facile d’utilisation

Contre

La première utilisation a été assez longue

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Advanced SCF355/07 Chauffe-biberon rapide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Advanced SCF355/07 Chauffe-biberon rapide

10/07/2021

France

France

Chauffe-biberon

Après avoir testé ce produit, je mets 5 étoiles car pour moi tous les critères sont réunis sur ce produit. Le désign est claire et simplement élégant. Concernant la prise en main c'est hyper léger pour moi, et c'est un gros point positif qui on a besoin de le déplacer dans la précipitation. Pour le mode d'emploi; une lumière orange s'allume quand le produit est mis en fonctionnement, les symboles sont clairs et bien indiqués,positionnés sur le produit. Pour le temps de chauffe, les délais sont exactement comme indiqué dans le mode d'emploi si on utilise le biberon adéquat c'est à dire de la marque avent (les natural pour ma part) , j'ai testé tout les modes, et pour chacun je suis satisfaite du résultat ! Vous pouvez réchauffer le lait du biberon comme réchauffer ou décongeler un petit pot et cela est très pratique ! Très satisfaite de ce produit, je vais le recommander ça c'est certain.

Avantages

Chauffe, réchauffe et décongéle. Poids Léger. Mode d'emploi clair

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Advanced SCF355/07 Chauffe-biberon rapide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Advanced SCF355/07 Chauffe-biberon rapide

09/07/2021

France

France

Très bon produit

J'ai eu la chance de tester ce chauffe-biberon, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on puisse à la fois réchauffer les biberons mais aussi les petits pots de légumes et de fruits. C'est un produit très facile à utiliser, rapide. Il est neutre au niveau de la couleur et j'ai apprécié également ce point là. Il se nettoie très facilement et ne prend pas de place dans la cuisine, dans un placard où sur une étagère. On peux aussi le transporter facilement car il est léger. C'est un produit performant avec un beau design je le recommande.

Avantages

Efficace, pratique, léger, peu encombrant, joli design

Contre

Aucuns

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Advanced SCF355/07 Chauffe-biberon rapide

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Pour 150 ml de lait à une température de 22 °C dans un biberon Philips Natural de 260 ml

  2. Les sachets de conservation pour le lait maternel Philips Avent et les biberons de 60 ml ne peuvent pas être utilisés dans ce chauffe-biberon.