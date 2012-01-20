ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Einfacher Übergang von der Flasche zum Becher
  • Einfacher Übergang von der Flasche zum Becher
  • Einfacher Übergang von der Flasche zum Becher
  • Einfacher Übergang von der Flasche zum Becher

Eingestellt

Philips AventBecher für Kleinkinder

SCF600/11

1.7
| (6) Bewertungen
Einfacher Übergang von der Flasche zum Becher
Der BPA-freie Philips Avent Schnabelbecher ist erstaunlich tropfsicher, ob beim Schütteln, in die Luft werfen oder wenn er hingelegt wird – dabei ist das Trinken daraus ganz einfach. Die Trinkschnäbel mit Ventilen passen außerdem auch auf die Flaschen, sodass diese ebenfalls tropfsicher sind.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Leicht tropffrei trinken

Einfacher Übergang von der Flasche zum Becher

  • 200 ml

  • Weicher Trinkschnabel (6m+)

Aufsetzbarer Deckel hält Trinkschnabel sauber

Aufsetzbarer Deckel hält Trinkschnabel sauber

Der aufsetzbare Deckel hält den Trinkschnabel unterwegs sauber und garantiert einen auslaufsicheren Transport.

Weicher Trinkschnabel mit patentiertem tropffreiem Ventil

Weicher Trinkschnabel mit patentiertem tropffreiem Ventil

Das patentierte Ventil der Philips Avent Trinkbecher kontrolliert den Getränkefluss und verhindert ein Auslaufen, selbst wenn die Flasche auf dem Kopf steht oder auf der Seite liegt.

Weicher, flexibler Trinkschnabel für die ersten Schritte mit dem Becher

Weicher, flexibler Trinkschnabel für die ersten Schritte mit dem Becher

Der weiche, flexible Trinkschnabel ist ideal für den Übergang von Brust oder Flasche zum Becher

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

1.7

von 5

6

Bewertungen

4
3
2

20/01/2012

Nederland

Nederland

een tevreden klant

Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF600/12 Beker voor peuters verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF600/12 Beker voor peuters verfasst

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Diese Bewertung wurde für SCF600/12 Beker voor peuters verfasst

Diese Bewertung wurde für SCF600/12 Beker voor peuters verfasst

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Diese Bewertung wurde für SCF600/12 Beker voor peuters verfasst

Diese Bewertung wurde für SCF600/12 Beker voor peuters verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 