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  • Passage facilité du biberon à la tasse
  • Passage facilité du biberon à la tasse
  • Passage facilité du biberon à la tasse
  • Passage facilité du biberon à la tasse

Arrêté

Philips AventTasses pour tout-petits

SCF600/11

1.7
| (6) Avis
Passage facilité du biberon à la tasse
Qu'elle soit secouée, jetée en l'air ou posée sur le côté, la tasse Philips Avent sans bisphénol-A (BPA) ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé. Le bec doté d'une valve anti-fuites s'adapte aux biberons qui deviennent ainsi anti-fuites.
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brand recommended by moms worldwide1

Anti-fuites, pratique

Passage facilité du biberon à la tasse

  • 200 ml

  • Bec souple (6 mois et +)

Le couvercle de protection protège le bec

Le couvercle de protection protège le bec

En déplacement, le capuchon à déclic protège le bec et permet un transport sans fuites

Bec souple avec valve anti-fuites brevetée

Bec souple avec valve anti-fuites brevetée

La valve brevetée de la tasse Philips Avent permet de contrôler le débit et d'éviter les fuites même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.

Bec souple pour une transition aisée

Bec souple pour une transition aisée

Le bec souple est idéal pour la transition du sein ou du biberon à la tasse

Spécificités Techniques

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1.7

sur 6

6

Avis

4
3
2

20/01/2012

Nederland

Nederland

een tevreden klant

Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF600/12 Beker voor peuters

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Cet avis a été rédigé pour SCF600/12 Beker voor peuters

Cet avis a été rédigé pour SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Cet avis a été rédigé pour SCF600/12 Beker voor peuters

Cet avis a été rédigé pour SCF600/12 Beker voor peuters

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