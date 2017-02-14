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Eingestellt
260 ml
Trinkschnabel (12m+)
Der aufsetzbare Deckel hält den Trinkschnabel unterwegs sauber und garantiert einen auslaufsicheren Transport.
Das patentierte Ventil kontrolliert den Getränkefluss und verhindert ein Auslaufen, selbst wenn die Flasche auf dem Kopf steht oder auf der Seite liegt.
Beißfester Trinkschnabel, mit dem Ihr Kind sicher aus dem Becher trinken kann; ideal für zahnende Babys
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
äippä
14/02/2017
Suomi
paras nokkamuki
Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF602/01 Pikkulasten mukit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF602/01 Pikkulasten mukit verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.