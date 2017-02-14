Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
260 ml
Tasse anti-fuites (12 mois et +)
En déplacement, le capuchon à déclic protège le bec et permet un transport sans fuites
Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.
Bec résistant aux mordillements destiné aux enfants sachant boire à la tasse, idéal pour les premières dents
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
äippä
14/02/2017
Suomi
paras nokkamuki
Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF602/01 Pikkulasten mukit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF602/01 Pikkulasten mukit
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.