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Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?
Kann ich die Philips Avent Produkte sterilisieren?
Kann ich den Becher für Getränke mit Kohlensäure, Fruchtfleisch oder heiße Getränke verwenden?
Ist das Produkt spülmaschinenfest?
Aus welchem Material werden die Becher hergestellt?
Kann meine Philips Avent Flasche in der Mikrowelle aufwärmen?
Ist mein Philips Avent Produkt BPA- und BPS-frei?
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