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Arrêté

Philips AventTasses pour tout-petits

SCF608/01

5

| (1) Avis

Propre où que vous soyez

Boire est un jeu d'enfant avec les tasses pour jeunes enfants de Philips Avent. Le clapet de protection protège le bec à la perfection, même lors de vos déplacements. Qu'elle soit secouée ou jetée en l'air, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Anti-fuites, pratique

Propre où que vous soyez

  • 260 ml

  • Tasse anti-fuites (12 mois et +)

  • Avec poignées

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité

Tous les éléments de la tasse sont stérilisables, pour une hygiène parfaite

Tous les éléments de la tasse sont stérilisables, pour une hygiène parfaite

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Avis

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28/07/2011

France

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Cet avis a été rédigé pour SCF608/06 Tasse décorée fille

Cet avis a été rédigé pour SCF608/06 Tasse décorée fille

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 