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SCF608/01
Arrêté
Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Puis-je stériliser mes produits Philips Avent ?
La tasse peut-elle contenir des boissons gazeuses, des liquides épais ou des boissons chaudes ?
Le produit passe-t-il au lave-vaisselle ?
En quels matériaux les tasses sont-elles faites ?
Pourquoi les graduations de ma tasse Philips Avent ne correspondent-elles pas à l'indication sur l'emballage ?
Puis-je réchauffer mon biberon Avent au micro-ondes ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
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