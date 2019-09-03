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  • Babys erster Schritt zum Becher
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Eingestellt

Philips AventFlasche zu erstem Übungsbecher

SCF625/01

3.9
| (12) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.
Babys erster Schritt zum Becher
Das Philips Avent Lern-Set ist mit einem weichen Trinkschnabel und einfach zu haltenden Griffen ausgestattet, die Ihrem Baby dabei helfen, selbstständig trinken zu lernen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Becher mit weichem Trinkschnabel

Babys erster Schritt zum Becher

  • 125 ml

Weicher Trinkschnabel

Weicher Trinkschnabel

Für empfindliches Zahnfleisch

Inklusive Lerngriffe

Fügen Sie Griffe zur vertrauten Flaschen und dem Sauger hinzu, damit Ihr Baby lernt selbstständig zu trinken

Kompatibel mit Philips Avent Flaschen und Bechern

Alle Philips Avent Flaschen und Becher sind kompatibel, mit Ausnahme der Glasflaschen und der Erwachsenen-Trinklernbecher/Mein erster Becher für große Kinder. So können Sie Produkte zum perfekten Becher für die individuelle Entwicklung Ihres Kindes zusammenstellen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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3.9

von 5

12

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

4

03/09/2019

España

España

Bineron avent

Mi hijo con su bibi el es feliz y yo con avent me siento segura!!

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Diese Bewertung wurde für SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup verfasst

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26/05/2018

France

France

Biberons Avent

Tout notre équipement bébé était de la marque Avent (stérilisateur, chauffe biberon, écoute bébé, biberons...). Le choix sur cette marque s'est fait après lecture des avis de consommateur sur différents sites. Nous avons vraiment apprécié la facilité d'utilisation de ces produits.

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Diese Bewertung wurde für SCF625/01 Biberon évolutif verfasst

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21/03/2018

Italia

Italia

Finora il migliore provato

Si chiude perfettamente, le sue maniglie rendono facilel’utilizzo al Bambino. Consigliatissimo.

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Diese Bewertung wurde für SCF625/02 Bicchiere Evolutivo verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF625/02 Bicchiere Evolutivo verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 