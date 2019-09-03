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Eingestellt
125 ml
Für empfindliches Zahnfleisch
Fügen Sie Griffe zur vertrauten Flaschen und dem Sauger hinzu, damit Ihr Baby lernt selbstständig zu trinken
Alle Philips Avent Flaschen und Becher sind kompatibel, mit Ausnahme der Glasflaschen und der Erwachsenen-Trinklernbecher/Mein erster Becher für große Kinder. So können Sie Produkte zum perfekten Becher für die individuelle Entwicklung Ihres Kindes zusammenstellen.
3.9
von 5
12
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
ferrandoestefania
03/09/2019
España
Bineron avent
Mi hijo con su bibi el es feliz y yo con avent me siento segura!!
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Diese Bewertung wurde für SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup verfasst
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Davia22
26/05/2018
France
Biberons Avent
Tout notre équipement bébé était de la marque Avent (stérilisateur, chauffe biberon, écoute bébé, biberons...). Le choix sur cette marque s'est fait après lecture des avis de consommateur sur différents sites. Nous avons vraiment apprécié la facilité d'utilisation de ces produits.
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Diese Bewertung wurde für SCF625/01 Biberon évolutif verfasst
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Cloclo
21/03/2018
Italia
Finora il migliore provato
Si chiude perfettamente, le sue maniglie rendono facilel’utilizzo al Bambino. Consigliatissimo.
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Diese Bewertung wurde für SCF625/02 Bicchiere Evolutivo verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.