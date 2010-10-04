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  • Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
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Eingestellt

Philips AventAnti-colic Sauger

SCF635/27

2.8
| (45) Bewertungen
Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
Unser Anti-colic Sauger ermöglicht ununterbrochenes Füttern. Luft wird in die Flasche und weg vom Bauch Ihres Babys gesogen. Die gerippte Struktur verhindert, dass der Sauger einschlupft, verringert Unterbrechungen beim Füttern und beugt Unwohlsein vor.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*

  • 2 Stück

  • Sauger mit variablem Nahrungsfluss

  • ab dem 3. Monat

Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken*

Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken*

Unser Anti-Kolik-System wurde entwickelt, damit Luft nicht in den Bauch deines Babys gelangt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren. Durch das in den Sauger integrierte Ventil wird eine Vakuumbildung vermieden, während dein Baby trinkt, und die Luft wird an den Boden der Flasche zurückgeleitet. So bleibt die Luft in der Flasche und gelangt nicht in den Bauch deines Babys, was Blähungen, Koliken und Reflux verringert.

60 % weniger nächtliches Unwohlsein*

60 % weniger nächtliches Unwohlsein*

Die Anti-colic Flasche von Philips Avent sorgt für weniger Unwohlsein. Bei Babys, die mit Anti-colic Flaschen von Philips Avent gefüttert wurden, kam es – im Vergleich zu Babys, die mit einer anderen Anti-colic Flasche gefüttert wurden – zu 60 % weniger nächtlichem Unwohlsein. *

Gerippte Struktur verhindert Einschlupfen des Saugers – für unterbrechungsfreies Füttern

Gerippte Struktur verhindert Einschlupfen des Saugers – für unterbrechungsfreies Füttern

Die geriffelte Oberflächenstruktur verhindert, dass der Sauger zusammenfällt und ermöglicht so ein gleichmäßiges Trinken.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.8

von 5

45

Bewertungen

04/10/2010

Deutschland

Deutschland

Variflo Sauger

Konnte noch nicht eingesetzt werden da Apatamil AR für diesen Sauger zu dünnflüssig war (4 Monate altes Kind).

Diese Bewertung wurde für SCF635/27 Anti-colic Sauger verfasst

Diese Bewertung wurde für SCF635/27 Anti-colic Sauger verfasst

24/12/2016

Nederland

Nederland

Goede speen

Tevreden over de aankoop van deze speen, gebruiksgemak vind ik met name dat je zelf de gulzigheid kan regelen door de toevoer te bepalen ( stand 1,2 of 3)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF635/27 Anti-colic-speen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF635/27 Anti-colic-speen verfasst

30/08/2015

France

France

Verifizierter Käufer

Etanche et 3 vitesses

Ces tétines sont parfaites ! Pour notre petite de 11 mois c'est idéale.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF635/27 Tétine Anti-colic verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF635/27 Tétine Anti-colic verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Zwei Wochen alte Babys, die mit Philips Avent Flaschen gefüttert wurden, zeigten weniger Koliken und deutlich weniger Unwohlsein in der Nacht als mit anderen Flaschen gefütterte Babys.

  2. Das Saugerdesign verhindert nachweislich das Einschlupfen des Saugers und damit verbundenes Einsaugen von Luft – für weniger Unterbrechungen beim Füttern.

  3. Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.

  4. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011