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Arrêté
SCF635/27
2 pièces
Tétine à débit variable
3 mois et +
Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.
Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*
La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.
2.8
sur 6
45
Avis
matbender
30/08/2015
France
Acheteur vérifié
Etanche et 3 vitesses
Ces tétines sont parfaites ! Pour notre petite de 11 mois c'est idéale.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF635/27 Tétine Anti-colic
Oui, je recommande ce produit
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mamandebbLéo
23/11/2012
France
enfin la bonne tétine
Je crois que j'ai acheté toutes les tétines AVENT avant d'acheter la 3 vitesses, parce que bébé boit du lait épaissi AR, et que même la tétine 3 trous ça ne passait pas, faut dire qu'avec le lait classic bébé n'arrivait déjà pas à prendre sur les tétines à trous, ça lui demandait trop d'efforts et il s'endormait sur le biberon sans avoir pris grand chose. Donc j'ai essayé la 3 vitesses alors que bébé n'avait que 2 semaines, et même si je ne lui met que la vitesse 1 pour ne pas que ça aille trop vite, bébé prend tout son biberon!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF635/27 Tétine Anti-colic
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Ellaeudanla
12/11/2012
France
tétine pratique et économique
Pour bien utiliser la tétine 3 vitesses, il faut savoir que la vitesse I correspond à la tétine 3 trous (3m+), la vitesse II à une tétine 4 trous (6m+) et la vitesse III à une tétine 5 trous (qui n'existe pas). Ma fille l'utilise depuis ses 4 mois, indifféremment avec la tétine 3 trous...
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d'irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon concurrent.
Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l'ingestion d'air et les interruptions de tétée qui lui sont associées.
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011