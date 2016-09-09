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  • Nach dem Vorbild der Natur
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Eingestellt

Philips AventNatural-Sauger

SCF656/27

2.9
| (31) Bewertungen
Nach dem Vorbild der Natur
Der Philips Avent Sauger für dickflüssige Nahrung ist ideal für Speisen mit einer festeren Konsistenz wie zum Beispiel Müsli oder Suppen. Der Sauger verfügt über ein innovatives Blütendesign für ein naturnahes Trinkverhalten Ihres Babys und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Nach dem Vorbild der Natur

  • Naturnah-Sauger

  • Für dickflüssige Nahrung

  • ab dem 6. Monat

BPA-freier Sauger

BPA-freier Sauger

Dieser Sauger besteht aus Silikon – einem BPA-freien Material (gemäß EU-Richtlinie 2011/8/EU)

Besonderes Anti-colic-System mit innovativem Doppelventil

Besonderes Anti-colic-System mit innovativem Doppelventil

Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.

Kompatibel mit der Philips Avent Natural-Flasche

Wir empfehlen die Verwendung der Natural-Flaschen nur mit den Natural-Saugern.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.9

von 5

31

Bewertungen

3

09/09/2016

Deutschland

Deutschland

Bin super zufrieden

Unser Spatz nimmt keine anderen Produkte ausser die von Avent. Wir sind mit den Saugern super zufrieden, keine Luftschlucken und die Nahrung rutscht ohne weitere Problem durch den Sauger. Leichte Reinigung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF656/27 Natural-Sauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF656/27 Natural-Sauger verfasst

14/04/2014

Deutschland

Deutschland

So sollen Neuerungen sein!

Unsere erste Avent-Naturally Flasche bekamen wir im Krankenhaus als "Willkommens-Geschenk" für unsere Kleine. Sie hat von Anfang an die Flasche sehr gut angenommen und der Wechsel zwischen Brust und Flasche war überhaupt kein Problem... Was mich hier etwas irritiert, sind die Aussagen über komplizierte Saugerwechsel, undichte Flaschen und dergleichen. Die Flaschen sind wunderbar einfach zu benutzen und unserer Meinung nach toll designt. Saugerwechselprobleme wie sie hier teilweise beschrieben sind gab es bei uns nicht. Sehr intuitiv und wie schon gesagt einfach! Ebenso ist die Dichtigkeit der Flasche mit "Hervorragend" zu bewerten. Nach etlichen harten Funktionsprüfungen durch unsere kleine Cheftesterin ist die Flasche immernoch wie neu und 100% dicht!!! Wenn was nicht geht, liegt es meistens an dem, der es benutzt!;-) Von uns ganz klare Kaufempfehlung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF654/27 Natural-Sauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF654/27 Natural-Sauger verfasst

14/04/2014

Deutschland

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So sollen Neuerungen sein!

Unsere erste Avent-Naturally Flasche bekamen wir im Krankenhaus als "Willkommens-Geschenk" für unsere Kleine. Sie hat von Anfang an die Flasche sehr gut angenommen und der Wechsel zwischen Brust und Flasche war überhaupt kein Problem... Was mich hier etwas irritiert, sind die Aussagen über komplizierte Saugerwechsel, undichte Flaschen und dergleichen. Die Flaschen sind wunderbar einfach zu benutzen und unserer Meinung nach toll designt. Saugerwechselprobleme wie sie hier teilweise beschrieben sind gab es bei uns nicht. Sehr intuitiv und wie schon gesagt einfach! Ebenso ist die Dichtigkeit der Flasche mit "Hervorragend" zu bewerten. Nach etlichen harten Funktionsprüfungen durch unsere kleine Cheftesterin ist die Flasche immernoch wie neu und 100% dicht!!! Wenn was nicht geht, liegt es meistens an dem, der es benutzt!;-) Von uns ganz klare Kaufempfehlung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF654/27 Natural-Sauger verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011