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Arrêté
SCF656/27
2 pièces
Débit liquides épaissis
6 mois et +
Cette tétine est fabriquée en silicone – un matériau 0 % BPA (conformément à la réglementation en vigueur)
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
Nous vous conseillons d'utiliser uniquement les tétines Natural avec les biberons Natural.
2.9
sur 6
31
Avis
Haomai
27/08/2013
France
Notre fils ne veut que celle-ci
Nous avons tester différentes tétines et notre fils ne semble pas réussir a boire correctement ou la tient correctement en bouche alors que celle-ci lui convient parfaitement. On lutte moins et maintenant il devient même foufou quand on lui montre le biberon avec ces tétines.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF654/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF654/27 Tétine Natural
a2sanga
27/08/2013
France
Notre fils ne veut que celle-ci
Nous avons tester différentes tétines et notre fils ne semble pas réussir a boire correctement ou la tient correctement en bouche alors que celle-ci lui convient parfaitement. On lutte moins et maintenant il devient même foufou quand on lui montre le biberon avec ces tétines.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF654/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF654/27 Tétine Natural
yavitari
09/09/2016
Deutschland
Bin super zufrieden
Unser Spatz nimmt keine anderen Produkte ausser die von Avent. Wir sind mit den Saugern super zufrieden, keine Luftschlucken und die Nahrung rutscht ohne weitere Problem durch den Sauger. Leichte Reinigung.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF656/27 Natural-Sauger
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF656/27 Natural-Sauger
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011