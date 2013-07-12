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  • Hält Getränke länger frisch
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Eingestellt

Philips AventIso-Becher

SCF670/01

3.7
| (3) Bewertungen
Hält Getränke länger frisch
Der Philips Avent Iso-Becher ist ideal für unterwegs. Dieser stilvolle Becher mit Tiermotiven hält Getränke länger frisch. Enthält einen bissfesten Auslauf für tropffreies Trinken.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Auslaufsicherer Trinkschnabel

Hält Getränke länger frisch

  • 260 ml

  • ab dem 12. Monat

Ideal für unterwegs, hält Getränke frisch

Ideal für unterwegs, hält Getränke frisch

Dieser schicke Becher hält die Getränke für Ihr Kind unterwegs länger frisch.

Tropffreier Trinkschnabel mit patentiertem Ventil

Tropffreier Trinkschnabel mit patentiertem Ventil

Das patentierte Ventil kontrolliert den Getränkefluss und verhindert ein Auslaufen, selbst wenn die Flasche auf dem Kopf steht oder auf der Seite liegt.

Beißfester Trinkschnabel für schnelleren Nahrungsfluss

Beißfester Trinkschnabel für schnelleren Nahrungsfluss

Beißfester Trinkschnabel für schnelleren Nahrungsfluss und ein Becher mit größerem Fassungsvermögen für aktive Kleinkinder

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.7

von 5

3

Bewertungen

4
3
2

12/07/2013

France

France

SUPER PRODUIT

C'e'st un produit genial qui resiste bien dans le temps et qui garde bien au frais. Mes fils l'adore. Le seule point negatif c'est qu'il est tres difficile dans trouver.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF670/01 Tasse Fraîcheur verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF670/01 Tasse Fraîcheur verfasst

13/10/2011

Nederland

Nederland

Deze beker lekt echt niet

Fijne beker die nooit lekt makkelijk schoon te houden is ideaal voor thuis en onderweg.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker verfasst

13/03/2012

Nederland

Nederland

heel slecht

In een gezin met drie jonge kinderen accepteer ik dat er soms iets kapot gaat, en stuur ik niet snel iets terug. Maar deze bekers hebben wel een hele korte levensduur. Zo’n zelfde beker had ik eerder dit jaar al eens gekocht, en zonder dat ik het gezien had wat er is gebeurt, was hij op de rand met het doorzichtige deel gescheurd. Ik heb hem toen weg gegooid en een nieuwe gekocht. Nu heeft mijn zoontje Pepijn (bijna 1 jaar) denk ik drie weken deze nieuwe beker en liet hem uit zijn handen vallen vanuit de kinderstoel op de grond. En opnieuw een scheur in deze nieuwe beker. Ik wilde deze klacht toch melden. Het zijn tenslotte bekers voor kinderen die leren drinken, en dus ook nog wel eens iets uit hun handen laten vallen. Die zouden toch tegen een stootje moeten kunnen ? Als ze zo snel scheuren, zijn ze niet echt voor kleine kindjes geschikt. Ik heb toen gebelt met de klantenservice, die zeiden dan ik hem maar met plakband moest lijmen, dan kon hij wel niet meer in de vaatwasser. Wat een antwoord...koop nooit meer.

Diese Bewertung wurde für SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Nicht kombinierbar mit anderen Philips Avent Bechern für Kleinkinder