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  • Préserve la fraîcheur des boissons plus longtemps
  • Préserve la fraîcheur des boissons plus longtemps

Arrêté

Philips AventTasse Fraîcheur

SCF670/01

3.7
| (3) Avis
Préserve la fraîcheur des boissons plus longtemps
Idéale pour les déplacements, cette adorable tasse Fraîcheur Philips Avent au thème animalier préserve la fraîcheur des boissons plus longtemps. Elle est en outre équipée d'un bec dur résistant aux mordillements et d'une valve anti-fuites.
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brand recommended by moms worldwide1

Bec anti-fuites

Préserve la fraîcheur des boissons plus longtemps

  • 260 ml

  • 12 mois et +

Idéale pour les déplacements, préserve la fraîcheur des boissons

Idéale pour les déplacements, préserve la fraîcheur des boissons

Cette adorable tasse permet de préserver la fraîcheur de la boisson de votre enfant plus longtemps lors de vos sorties

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.

Bec au débit plus rapide et résistant aux mordillements

Bec au débit plus rapide et résistant aux mordillements

Le bec est conçu pour résister aux mordillements et fournir un débit plus rapide ; la tasse dispose d'une plus grande capacité pour les plus grands

Spécificités Techniques

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3.7

sur 6

3

Avis

4
3
2

12/07/2013

France

France

SUPER PRODUIT

C'e'st un produit genial qui resiste bien dans le temps et qui garde bien au frais. Mes fils l'adore. Le seule point negatif c'est qu'il est tres difficile dans trouver.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF670/01 Tasse Fraîcheur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF670/01 Tasse Fraîcheur

13/10/2011

Nederland

Nederland

Deze beker lekt echt niet

Fijne beker die nooit lekt makkelijk schoon te houden is ideaal voor thuis en onderweg.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

13/03/2012

Nederland

Nederland

heel slecht

In een gezin met drie jonge kinderen accepteer ik dat er soms iets kapot gaat, en stuur ik niet snel iets terug. Maar deze bekers hebben wel een hele korte levensduur. Zo’n zelfde beker had ik eerder dit jaar al eens gekocht, en zonder dat ik het gezien had wat er is gebeurt, was hij op de rand met het doorzichtige deel gescheurd. Ik heb hem toen weg gegooid en een nieuwe gekocht. Nu heeft mijn zoontje Pepijn (bijna 1 jaar) denk ik drie weken deze nieuwe beker en liet hem uit zijn handen vallen vanuit de kinderstoel op de grond. En opnieuw een scheur in deze nieuwe beker. Ik wilde deze klacht toch melden. Het zijn tenslotte bekers voor kinderen die leren drinken, en dus ook nog wel eens iets uit hun handen laten vallen. Die zouden toch tegen een stootje moeten kunnen ? Als ze zo snel scheuren, zijn ze niet echt voor kleine kindjes geschikt. Ik heb toen gebelt met de klantenservice, die zeiden dan ik hem maar met plakband moest lijmen, dan kon hij wel niet meer in de vaatwasser. Wat een antwoord...koop nooit meer.

Cet avis a été rédigé pour SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

Cet avis a été rédigé pour SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Non interchangeable avec les autres tasses pour jeunes enfants Philips Avent