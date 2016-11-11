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  • Für mehr Spaß beim Lernen und beim Essen
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Philips AventTiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.

SCF706/00

4
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.
Für mehr Spaß beim Lernen und beim Essen
Kleine Schale von Philips Avent SCF706/00 für die unterschiedlichen Entwicklungsstufen Ihres Kindes
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Eine Schale, die speziell für Kleinkinder entworfen wurde

Für mehr Spaß beim Lernen und beim Essen

  • Weiß

Mit führender Kinderpsychologin entwickelt

Mit führender Kinderpsychologin entwickelt

0 % BPA

Mikrowellenfest

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4.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

11/11/2016

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Passt

Habe diesen Teller zur Einführung der Breikost gekauft. Bin mit dem Produkt sehr zufrieden, es lässt sich einfach reinigen ist rutschfest und kippt nicht.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon. verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 