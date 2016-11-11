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Eingestellt
Weiß
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Akiam2
11/11/2016
Suisse
Verifizierter Käufer
Passt
Habe diesen Teller zur Einführung der Breikost gekauft. Bin mit dem Produkt sehr zufrieden, es lässt sich einfach reinigen ist rutschfest und kippt nicht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon. verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.