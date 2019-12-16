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  • Trinken ohne Tropfen
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  • Trinken ohne Tropfen
  • Trinken ohne Tropfen
  • Trinken ohne Tropfen
  • Trinken ohne Tropfen
  • Trinken ohne Tropfen
  • Trinken ohne Tropfen
  • Trinken ohne Tropfen
  • Trinken ohne Tropfen

Eingestellt

Philips AventBecher mit Trinkschnabel

SCF746/01

4.3
| (10) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Trinken ohne Tropfen
Der BPA-freie Philips Avent Schnabelbecher verfügt über einen weichen Silikonschnabel, der auslaufsicheres Trinken gewährleistet. Zusammen mit den weichen Griffen kann Ihr Kind lernen, selbstständig zu trinken. Einfach für Ihr Kind, praktisch für Sie.
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Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Einfacher Übergang von der Flasche zum Becher

Trinken ohne Tropfen

  • Trinken ohne Tropfen

  • 200 ml

  • ab dem 6. Monat

Integriertes Ventil für auslaufsicheres Trinken

Weniger Neigen des Kopfes dank abgewinkeltem Trinkschnabel

Weniger Neigen des Kopfes dank abgewinkeltem Trinkschnabel

Der abgewinkelte Trinkschnabel erleichtert Kleinkindern das Trinken, da sie den Kopf nicht zu sehr nach hinten neigen müssen.

Weiche Lerngriffe für kleine Hände

Weiche Lerngriffe für kleine Hände

Lerngriffe erleichtern es dem Kleinkind, den Becher zu halten und selbstständig zu trinken. Die Griffe sind speziell für kleine Hände geformt und sind darüber hinaus dank Gummimaterial rutschfest.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

10

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

16/12/2019

Nederland

Nederland

geweldige anti-lek beker

wij zijn zeer tevreden over de drinkbeker. onze zoon is nog al van het meeslepen van zijn spullen en af en toe er mee gooien, daarom was het belangrijk dat de beker echt anti-lek is. hij heeft de test doorstaan, de beker is gevallen er is mee geschud en zelfs mee gegooid. en nergens geen druppel gevonden wat toch wel heel fijn is als de beker mee gaat in de auto of luiertas.

Vorteile

lekt niet, leuke print

Nachteile

beschermkapje van het tuitje sluit niet goed aan

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF746/01 Beker met drinktuit verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF746/01 Beker met drinktuit verfasst

11/12/2019

Nederland

Nederland

Fijne drinkbeker

Wij zijn erg tevreden met deze drinkbeker. Ons zoontje drinkt er makkelijk uit en hij ziet er leuk uit!

Vorteile

Design, gebruiksgemak

Nachteile

Niet helemaal lekvrij bij energiek gebruik

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF746/01 Beker met drinktuit verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF746/01 Beker met drinktuit verfasst

10/12/2019

Nederland

Nederland

Ideale drinkbeker

Wij hebben de drink beker nu 3 weken in gebruik en hij is echt ideaal! Hij lekt niet, er zit een handig dopje bij voor als je de fles mee wilt nemen, makkelijk schoon te maken en makkelijk om uit te drinken. Mijn zoontje werd erg enthousiast van de beker, omdat er een pinguin op staat. Aan een zijkant van de fles staan afmetingen zodat je precies kunt zien wat je kleine al gedronken heeft. Wij blijven deze beker met veel plezier gebruiken.

Vorteile

Makkelijk schoon te maken, makkelijk uit te drinken, anti-lek, handig om mee te nemen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF746/01 Beker met drinktuit verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF746/01 Beker met drinktuit verfasst

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  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 