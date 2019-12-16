Wij hebben de drink beker nu 3 weken in gebruik en hij is echt ideaal! Hij lekt niet, er zit een handig dopje bij voor als je de fles mee wilt nemen, makkelijk schoon te maken en makkelijk om uit te drinken. Mijn zoontje werd erg enthousiast van de beker, omdat er een pinguin op staat. Aan een zijkant van de fles staan afmetingen zodat je precies kunt zien wat je kleine al gedronken heeft. Wij blijven deze beker met veel plezier gebruiken.