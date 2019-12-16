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Eingestellt
Trinken ohne Tropfen
200 ml
ab dem 6. Monat
Der abgewinkelte Trinkschnabel erleichtert Kleinkindern das Trinken, da sie den Kopf nicht zu sehr nach hinten neigen müssen.
Lerngriffe erleichtern es dem Kleinkind, den Becher zu halten und selbstständig zu trinken. Die Griffe sind speziell für kleine Hände geformt und sind darüber hinaus dank Gummimaterial rutschfest.
4.3
von 5
10
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
jean paul
16/12/2019
Nederland
Teil der Aktion
geweldige anti-lek beker
wij zijn zeer tevreden over de drinkbeker. onze zoon is nog al van het meeslepen van zijn spullen en af en toe er mee gooien, daarom was het belangrijk dat de beker echt anti-lek is. hij heeft de test doorstaan, de beker is gevallen er is mee geschud en zelfs mee gegooid. en nergens geen druppel gevonden wat toch wel heel fijn is als de beker mee gaat in de auto of luiertas.
Vorteile
lekt niet, leuke print
Nachteile
beschermkapje van het tuitje sluit niet goed aan
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF746/01 Beker met drinktuit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF746/01 Beker met drinktuit verfasst
GKO1
11/12/2019
Nederland
Teil der Aktion
Fijne drinkbeker
Wij zijn erg tevreden met deze drinkbeker. Ons zoontje drinkt er makkelijk uit en hij ziet er leuk uit!
Vorteile
Design, gebruiksgemak
Nachteile
Niet helemaal lekvrij bij energiek gebruik
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF746/01 Beker met drinktuit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF746/01 Beker met drinktuit verfasst
NicoleTHS
10/12/2019
Nederland
Teil der Aktion
Ideale drinkbeker
Wij hebben de drink beker nu 3 weken in gebruik en hij is echt ideaal! Hij lekt niet, er zit een handig dopje bij voor als je de fles mee wilt nemen, makkelijk schoon te maken en makkelijk om uit te drinken. Mijn zoontje werd erg enthousiast van de beker, omdat er een pinguin op staat. Aan een zijkant van de fles staan afmetingen zodat je precies kunt zien wat je kleine al gedronken heeft. Wij blijven deze beker met veel plezier gebruiken.
Vorteile
Makkelijk schoon te maken, makkelijk uit te drinken, anti-lek, handig om mee te nemen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF746/01 Beker met drinktuit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF746/01 Beker met drinktuit verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.