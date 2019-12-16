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  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites

Arrêté

Philips AventTasse à bec

SCF746/01

4.3
| (10) Avis | 90% recommandent ce produit
Pour boire sans risques de fuites
La tasse d'apprentissage Philips Avent 0 % BPA est dotée d'un bec souple anti-fuites en silicone et de poignées douces. Ensemble, ils permettent à votre enfant d'apprendre à boire tout seul. Simple pour votre enfant, pratique pour vous.
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Passage facilité du biberon à la tasse

Pour boire sans risques de fuites

  • Pour boire sans risques de fuites

  • 200 ml

  • 6 mois et +

Valve intégrée pour une utilisation sans dégât

Bec incliné évitant de trop pencher la tête

Bec incliné évitant de trop pencher la tête

Le bec incliné est conçu pour permettre aux enfants de boire sans trop pencher la tête en arrière.

Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

Les poignées d'apprentissage aident les tout-petits à tenir le gobelet et à boire de façon indépendante. Elles ont été conçues pour une prise en main facile par votre enfant, et sont aussi caoutchoutées pour une meilleure adhérence.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 6

10

Avis

90%

recommandent ce produit

2
1

16/12/2019

Nederland

Nederland

geweldige anti-lek beker

wij zijn zeer tevreden over de drinkbeker. onze zoon is nog al van het meeslepen van zijn spullen en af en toe er mee gooien, daarom was het belangrijk dat de beker echt anti-lek is. hij heeft de test doorstaan, de beker is gevallen er is mee geschud en zelfs mee gegooid. en nergens geen druppel gevonden wat toch wel heel fijn is als de beker mee gaat in de auto of luiertas.

Avantages

lekt niet, leuke print

Contre

beschermkapje van het tuitje sluit niet goed aan

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF746/01 Beker met drinktuit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF746/01 Beker met drinktuit

11/12/2019

Nederland

Nederland

Fijne drinkbeker

Wij zijn erg tevreden met deze drinkbeker. Ons zoontje drinkt er makkelijk uit en hij ziet er leuk uit!

Avantages

Design, gebruiksgemak

Contre

Niet helemaal lekvrij bij energiek gebruik

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF746/01 Beker met drinktuit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF746/01 Beker met drinktuit

10/12/2019

Nederland

Nederland

Ideale drinkbeker

Wij hebben de drink beker nu 3 weken in gebruik en hij is echt ideaal! Hij lekt niet, er zit een handig dopje bij voor als je de fles mee wilt nemen, makkelijk schoon te maken en makkelijk om uit te drinken. Mijn zoontje werd erg enthousiast van de beker, omdat er een pinguin op staat. Aan een zijkant van de fles staan afmetingen zodat je precies kunt zien wat je kleine al gedronken heeft. Wij blijven deze beker met veel plezier gebruiken.

Avantages

Makkelijk schoon te maken, makkelijk uit te drinken, anti-lek, handig om mee te nemen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF746/01 Beker met drinktuit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF746/01 Beker met drinktuit

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 