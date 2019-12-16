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Arrêté
Pour boire sans risques de fuites
200 ml
6 mois et +
Le bec incliné est conçu pour permettre aux enfants de boire sans trop pencher la tête en arrière.
Les poignées d'apprentissage aident les tout-petits à tenir le gobelet et à boire de façon indépendante. Elles ont été conçues pour une prise en main facile par votre enfant, et sont aussi caoutchoutées pour une meilleure adhérence.
4.3
sur 6
10
Avis
90%
recommandent ce produit
jean paul
16/12/2019
Nederland
Fait partie de la promotion
geweldige anti-lek beker
wij zijn zeer tevreden over de drinkbeker. onze zoon is nog al van het meeslepen van zijn spullen en af en toe er mee gooien, daarom was het belangrijk dat de beker echt anti-lek is. hij heeft de test doorstaan, de beker is gevallen er is mee geschud en zelfs mee gegooid. en nergens geen druppel gevonden wat toch wel heel fijn is als de beker mee gaat in de auto of luiertas.
Avantages
lekt niet, leuke print
Contre
beschermkapje van het tuitje sluit niet goed aan
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF746/01 Beker met drinktuit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF746/01 Beker met drinktuit
GKO1
11/12/2019
Nederland
Fait partie de la promotion
Fijne drinkbeker
Wij zijn erg tevreden met deze drinkbeker. Ons zoontje drinkt er makkelijk uit en hij ziet er leuk uit!
Avantages
Design, gebruiksgemak
Contre
Niet helemaal lekvrij bij energiek gebruik
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF746/01 Beker met drinktuit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF746/01 Beker met drinktuit
NicoleTHS
10/12/2019
Nederland
Fait partie de la promotion
Ideale drinkbeker
Wij hebben de drink beker nu 3 weken in gebruik en hij is echt ideaal! Hij lekt niet, er zit een handig dopje bij voor als je de fles mee wilt nemen, makkelijk schoon te maken en makkelijk om uit te drinken. Mijn zoontje werd erg enthousiast van de beker, omdat er een pinguin op staat. Aan een zijkant van de fles staan afmetingen zodat je precies kunt zien wat je kleine al gedronken heeft. Wij blijven deze beker met veel plezier gebruiken.
Avantages
Makkelijk schoon te maken, makkelijk uit te drinken, anti-lek, handig om mee te nemen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF746/01 Beker met drinktuit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF746/01 Beker met drinktuit
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.