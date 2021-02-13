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Eingestellt
SCF746/02
Trinken ohne Tropfen
200 ml
ab dem 6. Monat
Der abgewinkelte Trinkschnabel erleichtert Kleinkindern das Trinken, da sie den Kopf nicht zu sehr nach hinten neigen müssen.
Lerngriffe erleichtern es dem Kleinkind, den Becher zu halten und selbstständig zu trinken. Die Griffe sind speziell für kleine Hände geformt und sind darüber hinaus dank Gummimaterial rutschfest.
2.5
von 5
4
Bewertungen
Olfa
13/02/2021
France
Tasse à bec souple
J'adore cette tasse, assez grande et facile à manipuler par le bébé ! S'adapte bien à une tétine de biberon avent naturel. A voir dans le temps...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF746/02 Tasse à bec verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF746/02 Tasse à bec verfasst
judith84
10/05/2020
Suisse
Produkt überzeugt nicht
Ich verstehe nicht, weshalb Schnabelbecher als tropfsicher verkauft wird. Wenn man ihn auf den Kopf stellt, tropft es stark raus. Das hat auch unser Kleiner gemerkt und hat so viel Spass daran, dass der Becher nicht mehr zum Teinken benutzt wird. Design schön.
Diese Bewertung wurde für SCF746/02 Becher mit Trinkschnabel verfasst
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Lyddi3
18/07/2020
Deutschland
Niedliches Design aber nicht tropfsicher
Wir haben den Becher aufgrund des abgewinkelten Schnabels gekauft, sodass unser Baby den Kopf nicht so weit in den Nacken werfen musste, um zu lernen, wie es funktioniert. Das Design ist sehr niedlich, die Funktionalität unterirdisch. Der Becher tropft, sowohl aus dem Schnabel, als auch dem Luftloch. Leider hält auch der Deckel nicht, er sitzt nur leicht auf und hält andauernd ab. Wir haben dadurch schon einige Male alles geflutet. Es gibt definitiv bessere Produkte am Markt. Schade ums Geld.
Diese Bewertung wurde für SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.