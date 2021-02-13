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  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites

Arrêté

Philips AventTasse à bec

SCF746/02

2.5
| (4) Avis
Pour boire sans risques de fuites
La tasse d'apprentissage Philips Avent 0 % BPA est dotée d'un bec souple anti-fuites en silicone et de poignées douces. Ensemble, ils permettent à votre enfant d'apprendre à boire tout seul. Simple pour votre enfant, pratique pour vous.
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Passage facilité du biberon à la tasse

Pour boire sans risques de fuites

  • Pour boire sans risques de fuites

  • 200 ml

  • 6 mois et +

Valve intégrée pour une utilisation sans dégât

Bec incliné évitant de trop pencher la tête

Bec incliné évitant de trop pencher la tête

Le bec incliné est conçu pour permettre aux enfants de boire sans trop pencher la tête en arrière.

Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

Les poignées d'apprentissage aident les tout-petits à tenir le gobelet et à boire de façon indépendante. Elles ont été conçues pour une prise en main facile par votre enfant, et sont aussi caoutchoutées pour une meilleure adhérence.

Spécificités Techniques

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2.5

sur 6

4

Avis

5
3
1

13/02/2021

France

France

Tasse à bec souple

J'adore cette tasse, assez grande et facile à manipuler par le bébé ! S'adapte bien à une tétine de biberon avent naturel. A voir dans le temps...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF746/02 Tasse à bec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF746/02 Tasse à bec

18/07/2020

Deutschland

Deutschland

Niedliches Design aber nicht tropfsicher

Wir haben den Becher aufgrund des abgewinkelten Schnabels gekauft, sodass unser Baby den Kopf nicht so weit in den Nacken werfen musste, um zu lernen, wie es funktioniert. Das Design ist sehr niedlich, die Funktionalität unterirdisch. Der Becher tropft, sowohl aus dem Schnabel, als auch dem Luftloch. Leider hält auch der Deckel nicht, er sitzt nur leicht auf und hält andauernd ab. Wir haben dadurch schon einige Male alles geflutet. Es gibt definitiv bessere Produkte am Markt. Schade ums Geld.

Cet avis a été rédigé pour SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel

Cet avis a été rédigé pour SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel

25/06/2020

Deutschland

Deutschland

Becher tropft

Becher tropft aus dem Trinkschnabel auch der Deckel geht sehr leicht ab, sogar im Kinderwagen löst sich der Deckel vom Becher

Avantages

Design

Cet avis a été rédigé pour SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel

Cet avis a été rédigé pour SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel

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