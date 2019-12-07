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Eingestellt
SCF751/03
Trinken ohne Tropfen
200 ml
ab dem 6. Monat
.
Der abgewinkelte Trinkschnabel erleichtert Kleinkindern das Trinken, da sie den Kopf nicht zu sehr nach hinten neigen müssen.
Dieser Philips Avent Becher besteht aus BPA-freien Materialien.
3.0
von 5
192
Bewertungen
Mummy of 2
07/12/2019
Deutschland
Läuft nicht aus, erfüllt seinen Zweck
Wir haben den Trinklernbecher für unsere Maus benutzt,wie haben etwas gesucht was nicht ausläuft,wenn man damit spielt. Wir haben ihm gerne benutzt und werden es auch beim 2ten Kind benutzen.
Vorteile
Läuft nicht aus
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF751/07 Becher mit Trinkschnabel verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF751/07 Becher mit Trinkschnabel verfasst
Fränzele
01/11/2017
Deutschland
Nix zu meckern
Mein Sohn, hat diesen Becher, seit er 5 Monate alt ist. Und kommt super damit klar. Tropft nicht, leichter Saugwiderstand. Nur der Schnabel verfärbt sich etwas schnell. Bei Kontakt mit z.B Karottenbrei. Aber gut, das ist ziemlich normal.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF751/03 Becher mit Trinkschnabel verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF751/03 Becher mit Trinkschnabel verfasst
kekant2308
10/12/2017
Italia
Ottimo prodotto
Il mio bimbo lo adora! Lo usiamo da un mese circa, lui ne ha 9 al momento. È comodissimo da tenere in mano per i piccoli e il tappino interno permette di lasciarglielo usare autonomamente anche da pieno per imparare a gestirlo senza che si versi una sola goccia di liquido. Consiglio l'acquisto senza dubbio.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF751/05 Tazza con beccuccio verfasst
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Diese Bewertung wurde für SCF751/05 Tazza con beccuccio verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.