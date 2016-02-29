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  • Trinken ohne Tropfen
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Eingestellt

Philips AventBecher mit Trinkschnabel

SCF753/03

3.4
| (59) Bewertungen
Trinken ohne Tropfen
Der neue Philips Avent BPA-freie Schnabelbecher ist mit einem zum Patent angemeldeten Ventil ausgestattet, das ein Auslaufen verhindert. Die weichen, rutschfesten Griffe sorgen für einfaches Halten, und der feste Trinkschnabel ist beißfest. Einfach für Ihr Kind, praktisch für Sie.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Einfacher Übergang von der Flasche zum Becher

Trinken ohne Tropfen

  • Trinken ohne Tropfen

  • 260 ml

  • ab dem 12. Monat

  • Harter Trinkschnabel

Dicht! Von Müttern bestätigt

Kein Kleckern! Das neue zum Patent angemeldete Ventil stellt sicher, dass Flüssigkeit nur beim Trinken entweicht.

Einfache Umwandlung in einen Becher für reguläres Trinken

Entfernen Sie einfach das Ventil, und aus dem Schnabelbecher wird ein Becher für reguläres Trinken.

Weniger Neigen des Kopfes dank abgewinkeltem Trinkschnabel

Weniger Neigen des Kopfes dank abgewinkeltem Trinkschnabel

Der abgewinkelte Trinkschnabel erleichtert Kleinkindern das Trinken, da sie den Kopf nicht zu sehr nach hinten neigen müssen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.4

von 5

59

Bewertungen

29/02/2016

Deutschland

Deutschland

Tolle Flasche

Meine Tochter ( 9 Monate) kann super aus dem Becher trinken und er ist absolut tropf und Auslaufsicher. hatten bereits Becher von anderen Herstellern getestet, aber leider da nur schlechte Erfahrungen gemacht.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF753/07 Becher mit Trinkschnabel verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF753/07 Becher mit Trinkschnabel verfasst

07/11/2020

España

España

Ideal para los Bebes de 6 a 12 meses

Para que comiencen a tomar los líquidos sin necesidad de aguantarles el biberón. para ir haciendoles mas autonomos.

Vorteile

Todo

Nachteile

nada

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF753/05 Vaso con boquilla verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF753/05 Vaso con boquilla verfasst

06/09/2020

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Lekt echt niet!

Makkelijk te reinigen, en de peuter kan eenvoudig makkelijk zelf drinken.

Vorteile

Shockproof

Nachteile

Geen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF753/03 Beker met drinktuit verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF753/03 Beker met drinktuit verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 