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  • Pour boire sans risques de fuites
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Arrêté

Philips AventTasse à bec

SCF753/03

3.4
| (59) Avis
Pour boire sans risques de fuites
La nouvelle tasse à bec 0 % BPA Philips Avent est dotée d'une valve garantie anti-fuites en attente de brevet. Les poignées douces antidérapantes permettent à votre enfant de tenir sa tasse facilement, tandis que le bec dur résiste aux mordillements. Simple pour votre enfant, pratique pour vous.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Passage facilité du biberon à la tasse

Pour boire sans risques de fuites

  • Anti-fuites

  • 260 ml

  • 12 mois et +

  • Bec dur

Anti-fuites ! Les mamans le confirment.

Plus de fuites ! Avec la nouvelle valve en attente de brevet, l'eau ne s'écoule que lorsque votre enfant boit par le bec.

Conversion facile en tasse à bec

Il vous suffit de retirer la valve pour convertir la tasse d'apprentissage en tasse à bec.

Le bec incliné limite les mouvements de la tête

Le bec incliné limite les mouvements de la tête

Le bec incliné est conçu de façon à aider les tout-petits à apprendre à boire sans devoir trop pencher la tête en arrière.

Spécificités Techniques

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3.4

sur 6

59

Avis

04/01/2020

France

France

Très bon produit

Anti fuite De qualité Bébé adore Juste le bec à changer régulièrement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF753/05 Tasse à bec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF753/05 Tasse à bec

09/03/2017

France

France

Acheteur vérifié

J'adore ce produit et ma fille aussi , très pratique, zéro fuites ....

Je le recommande!!! Une question pourquoi c'est écrit sur la tasse 200 ml au lieu 260 ml Merci

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF753/07 Tasse à bec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF753/07 Tasse à bec

29/02/2016

Deutschland

Deutschland

Tolle Flasche

Meine Tochter ( 9 Monate) kann super aus dem Becher trinken und er ist absolut tropf und Auslaufsicher. hatten bereits Becher von anderen Herstellern getestet, aber leider da nur schlechte Erfahrungen gemacht.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF753/07 Becher mit Trinkschnabel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF753/07 Becher mit Trinkschnabel

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 