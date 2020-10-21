Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
Philips Avent Becher mit Trinkschnabel
Eingestellt
Support
SCF755/00
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Eco passport - English (US)
Bedienungsanleitung
Alle (7)
Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?
Kann ich die Philips Avent Produkte sterilisieren?
Kann ich den Becher für Getränke mit Kohlensäure, Fruchtfleisch oder heiße Getränke verwenden?
Ist das Produkt spülmaschinenfest?
Kann meine Philips Avent Flasche in der Mikrowelle aufwärmen?
AventTrinkschnabel für Trinkbecher
Philips AventKappe für Trinkbecher
AventKappe für Trinkbecher
AventTrinkbecherventil