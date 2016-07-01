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Arrêté
SCF755/00
Anti-fuites
340 ml
18 mois et +
Plus de fuites ! Avec la nouvelle valve en attente de brevet, l'eau ne s'écoule que lorsque votre enfant boit par le bec.
Il vous suffit de retirer la valve pour convertir la tasse d'apprentissage en tasse à bec.
Le bec incliné est conçu de façon à aider les tout-petits à apprendre à boire sans devoir trop pencher la tête en arrière.
2.3
sur 6
41
Avis
Leanne061214
01/07/2016
France
Le top
Après avoir testé plusieurs bib anti fuite, celui ci reste de loin le meilleur, même quand ma fille le jette à terre aucune fuite, facile à nettoyer, bonne prise en main...bref j en suis fan
Cet avis a été rédigé pour SCF755/05 Tasse à bec
Cet avis a été rédigé pour SCF755/05 Tasse à bec
Vanessa
02/05/2016
France
Au Top
Bébé a adopté sa tasse d'apprentissage, aucune fuite ce qui est un plus. La valve est facile a retirer et a remettre. Facile a nettoyer, résistant (nombreuses chutes de la chaise haute), beau design.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF755/07 Tasse à bec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF755/07 Tasse à bec
JaninaL
09/12/2015
Deutschland
Endlich ein Becher der NICHT tropft
Wir sind schon lange auf der Suche nach einem Becher der nicht tropft für nachts. Mein Sohn ist schon fast 3 und trinkt schon lange aus dem Glas aber nachts ist man doch etwas schlaftrunken und ein nasses Bett ist nicht so wirklich toll. Wir hatten etliche Becher verschiedenster Firmen und obwohl wir den Strohhalm Becher hatten und auch die Flaschen hab ich fast 3 Jahre gebraucht um den Becher auszuprobieren. Erst war das mit dem Ventil etwas fummelig aber jetzt muss ich sagen der Becher ist super, tropft nicht und lässt sich nicht zerkauen. Prima!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel