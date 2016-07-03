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  • Drehverschluss für hygienisch sauberen Trinkhalm – auch unterwegs
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Eingestellt

Philips AventStrohhalmbecher

SCF762/00

3.1
| (39) Bewertungen
Drehverschluss für hygienisch sauberen Trinkhalm – auch unterwegs
Der Philips Avent Trinkhalmbecher SCF762/00 ist die ideale Trinklösung für ältere Kleinkinder. Er ist auslaufsicher, kann mit seinem einzigartigen Drehverschluss selbstständig von Kindern verwendet werden und lässt sich zur einfachen Reinigung vollständig zerlegen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Auslaufsicher, einfache selbstständige Verwendung für Kinder

Drehverschluss für hygienisch sauberen Trinkhalm – auch unterwegs

  • 340 ml

  • Trinkhalm ab dem 18. Monat

Weicher Silikon-Trinkhalm mit integriertem auslaufsicherem Ventil

Kind kann Deckel durch Drehen einfach öffnen und schließen

Drehverschluss für hygienisch sauberen Trinkhalm

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.1

von 5

39

Bewertungen

03/07/2016

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Unentbehrlich für unterwegs

Wir haben viele Flaschen ausprobiert, aber unterwegs oder nachts waren immer Tasche und Kinderbett nass. Diese hier hält wirklich dicht und konnte von unsrer Tochter auch problemlos "bedient" werden. Der Deckel ist manchmal etwas schwer zu demontieren, aber mit etwas Übung geht es gut. Nur 1x gab es einen See, weil unsere Tochter den Strohhalm in die Flasche gestopft hat und es dann natürlich eine Öffnung gab.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF762/00 Strohhalmbecher verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF762/00 Strohhalmbecher verfasst

02/03/2015

Deutschland

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SUPER!!!

Diese Trinkhalm-Flasche ist toll. Unser kleiner hatte sie von Anfang an super akzeptiert. Ein Kind kriegt es normalerweise nicht auf, außer es ist schon etwas älter, so um die 4 Jahre vielleicht. Die Trinkhalme kann man online nachkaufen, finde ich nicht schlimm, das es sie nicht im Drogeriemarkt gibt, sogar bequemer, sind dann im 2er pack auch erhältlich, dann hat man immer was auf Vorrat. Auslaufen tut sie bei uns erst nach paar Monaten, da Überdruck entsteht, und der Strohhalm es nicht mehr hält, einfach austauschen, und schon ist alles wieder super. Und mal wieder eine neue Flasche zu kaufen, finde ich nicht schlimm, für den Preis. Muss nicht sein, aber irgendwann möchte man einfach wieder eine neue mit Motiv haben, da sich das Motiv irgendwann aus dem Staub macht ;) Sonst wirklich empfehlenswert für den Preis. Wir sind begeistert von Avent

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF762/00 Strohhalmbecher verfasst

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02/03/2015

Deutschland

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SUPER!!!

Diese Trinkhalm-Flasche ist toll. Unser kleiner hatte sie von Anfang an super akzeptiert. Ein Kind kriegt es normalerweise nicht auf, außer es ist schon etwas älter, so um die 4 Jahre vielleicht. Die Trinkhalme kann man online nachkaufen, finde ich nicht schlimm, das es sie nicht im Drogeriemarkt gibt, sogar bequemer, sind dann im 2er pack auch erhältlich, dann hat man immer was auf Vorrat. Auslaufen tut sie bei uns erst nach paar Monaten, da Überdruck entsteht, und der Strohhalm es nicht mehr hält, einfach austauschen, und schon ist alles wieder super. Und mal wieder eine neue Flasche zu kaufen, finde ich nicht schlimm, für den Preis. Muss nicht sein, aber irgendwann möchte man einfach wieder eine neue mit Motiv haben, da sich das Motiv irgendwann aus dem Staub macht ;) Sonst wirklich empfehlenswert für den Preis. Wir sind begeistert von Avent

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 