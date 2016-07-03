Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
SCF762/00
340 ml
Paille 18 mois et +
3.1
sur 6
39
Avis
Schu
03/07/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Unentbehrlich für unterwegs
Wir haben viele Flaschen ausprobiert, aber unterwegs oder nachts waren immer Tasche und Kinderbett nass. Diese hier hält wirklich dicht und konnte von unsrer Tochter auch problemlos "bedient" werden. Der Deckel ist manchmal etwas schwer zu demontieren, aber mit etwas Übung geht es gut. Nur 1x gab es einen See, weil unsere Tochter den Strohhalm in die Flasche gestopft hat und es dann natürlich eine Öffnung gab.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF762/00 Strohhalmbecher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF762/00 Strohhalmbecher
Irene
02/03/2015
Deutschland
SUPER!!!
Diese Trinkhalm-Flasche ist toll. Unser kleiner hatte sie von Anfang an super akzeptiert. Ein Kind kriegt es normalerweise nicht auf, außer es ist schon etwas älter, so um die 4 Jahre vielleicht. Die Trinkhalme kann man online nachkaufen, finde ich nicht schlimm, das es sie nicht im Drogeriemarkt gibt, sogar bequemer, sind dann im 2er pack auch erhältlich, dann hat man immer was auf Vorrat. Auslaufen tut sie bei uns erst nach paar Monaten, da Überdruck entsteht, und der Strohhalm es nicht mehr hält, einfach austauschen, und schon ist alles wieder super. Und mal wieder eine neue Flasche zu kaufen, finde ich nicht schlimm, für den Preis. Muss nicht sein, aber irgendwann möchte man einfach wieder eine neue mit Motiv haben, da sich das Motiv irgendwann aus dem Staub macht ;) Sonst wirklich empfehlenswert für den Preis. Wir sind begeistert von Avent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF762/00 Strohhalmbecher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF762/00 Strohhalmbecher
Floh
02/03/2015
Deutschland
SUPER!!!
Diese Trinkhalm-Flasche ist toll. Unser kleiner hatte sie von Anfang an super akzeptiert. Ein Kind kriegt es normalerweise nicht auf, außer es ist schon etwas älter, so um die 4 Jahre vielleicht. Die Trinkhalme kann man online nachkaufen, finde ich nicht schlimm, das es sie nicht im Drogeriemarkt gibt, sogar bequemer, sind dann im 2er pack auch erhältlich, dann hat man immer was auf Vorrat. Auslaufen tut sie bei uns erst nach paar Monaten, da Überdruck entsteht, und der Strohhalm es nicht mehr hält, einfach austauschen, und schon ist alles wieder super. Und mal wieder eine neue Flasche zu kaufen, finde ich nicht schlimm, für den Preis. Muss nicht sein, aber irgendwann möchte man einfach wieder eine neue mit Motiv haben, da sich das Motiv irgendwann aus dem Staub macht ;) Sonst wirklich empfehlenswert für den Preis. Wir sind begeistert von Avent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF762/00 Strohhalmbecher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF762/00 Strohhalmbecher
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.