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  • Le couvercle vissable garde la paille propre, où que vous soyez
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Arrêté

Philips AventTasses à paille

SCF762/00

3.1
| (39) Avis
Le couvercle vissable garde la paille propre, où que vous soyez
La tasse avec paille Philips Avent SCF762/00 est la solution idéale quand bébé grandit. Anti-fuites, elle est facile à utiliser pour votre enfant et est dotée d'un couvercle vissable exclusif. Elle peut être entièrement démontée et nettoyée.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Anti-fuites, pour devenir autonome plus facilement

Le couvercle vissable garde la paille propre, où que vous soyez

  • 340 ml

  • Paille 18 mois et +

Paille souple en silicone avec valve anti-fuites intégrée

L'enfant peut facilement visser et dévisser le couvercle

Couvercle vissable pour garder la paille propre

Spécificités Techniques

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3.1

sur 6

39

Avis

03/07/2016

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Unentbehrlich für unterwegs

Wir haben viele Flaschen ausprobiert, aber unterwegs oder nachts waren immer Tasche und Kinderbett nass. Diese hier hält wirklich dicht und konnte von unsrer Tochter auch problemlos "bedient" werden. Der Deckel ist manchmal etwas schwer zu demontieren, aber mit etwas Übung geht es gut. Nur 1x gab es einen See, weil unsere Tochter den Strohhalm in die Flasche gestopft hat und es dann natürlich eine Öffnung gab.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF762/00 Strohhalmbecher

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Cet avis a été rédigé pour SCF762/00 Strohhalmbecher

02/03/2015

Deutschland

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SUPER!!!

Diese Trinkhalm-Flasche ist toll. Unser kleiner hatte sie von Anfang an super akzeptiert. Ein Kind kriegt es normalerweise nicht auf, außer es ist schon etwas älter, so um die 4 Jahre vielleicht. Die Trinkhalme kann man online nachkaufen, finde ich nicht schlimm, das es sie nicht im Drogeriemarkt gibt, sogar bequemer, sind dann im 2er pack auch erhältlich, dann hat man immer was auf Vorrat. Auslaufen tut sie bei uns erst nach paar Monaten, da Überdruck entsteht, und der Strohhalm es nicht mehr hält, einfach austauschen, und schon ist alles wieder super. Und mal wieder eine neue Flasche zu kaufen, finde ich nicht schlimm, für den Preis. Muss nicht sein, aber irgendwann möchte man einfach wieder eine neue mit Motiv haben, da sich das Motiv irgendwann aus dem Staub macht ;) Sonst wirklich empfehlenswert für den Preis. Wir sind begeistert von Avent

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF762/00 Strohhalmbecher

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02/03/2015

Deutschland

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SUPER!!!

Diese Trinkhalm-Flasche ist toll. Unser kleiner hatte sie von Anfang an super akzeptiert. Ein Kind kriegt es normalerweise nicht auf, außer es ist schon etwas älter, so um die 4 Jahre vielleicht. Die Trinkhalme kann man online nachkaufen, finde ich nicht schlimm, das es sie nicht im Drogeriemarkt gibt, sogar bequemer, sind dann im 2er pack auch erhältlich, dann hat man immer was auf Vorrat. Auslaufen tut sie bei uns erst nach paar Monaten, da Überdruck entsteht, und der Strohhalm es nicht mehr hält, einfach austauschen, und schon ist alles wieder super. Und mal wieder eine neue Flasche zu kaufen, finde ich nicht schlimm, für den Preis. Muss nicht sein, aber irgendwann möchte man einfach wieder eine neue mit Motiv haben, da sich das Motiv irgendwann aus dem Staub macht ;) Sonst wirklich empfehlenswert für den Preis. Wir sind begeistert von Avent

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