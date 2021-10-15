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  • Ersetzen Sie bei Bedarf den Strohhalm.
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Eingestellt

Philips AventStrohhalmbecher

SCF797/00

2
| (6) Bewertungen
Ersetzen Sie bei Bedarf den Strohhalm.
Das Philips Avent Ersatz-Strohhalmset besteht aus zwei Strohhalmen. Das Set eignet sich ideal als Ersatz für ein verlorengegangenes Teil. Zudem können Sie damit den Strohhalm austauschen – für einen stets sauberen und hygienischen Strohhalmbecher.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

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Halten Sie Ihren Strohhalmbecher in optimalem Zustand!

Ersetzen Sie bei Bedarf den Strohhalm.

  • Ersatz-Strohhalmset

  • Doppelpack

Einfaches Ersetzen des Strohhalms für dauerhafte Hygiene

Geeignet für alle Becher mit flexiblem Strohhalm

Geeignet für alle Becher mit flexiblem Strohhalm

Verwenden Sie ihn für 300 ml Becher mit flexiblem Strohhalm. Verwenden Sie für 200 ml Trinkhalmbecher eine Haushaltsschere, um den Strohhalm 3 cm kürzer zu machen. Überprüfen Sie die Seite der Verpackung für ein einfaches Messen.

Der kurze Strohhalm ist flexibel für einfaches Trinken bis zum letzten Schluck

Der kurze Strohhalm ist flexibel für einfaches Trinken bis zum letzten Schluck

Der untere Teil des Strohhalms flexibel, sodass er die Flüssigkeit leicht erreicht und eine natürliche Trinkposition unterstützt.

Technische Daten

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Bewertungen

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2.0

von 5

6

Bewertungen

4
3

15/10/2021

Suomi

Suomi

Ecological

Very useful and ecological when your child has bitten off pieces of the straw and/or when the straw has been used _a lot_. There's no need to throw whole jug away byt you can replace the straw! Wonderful!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF797/00 Pillimukit verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF797/00 Pillimukit verfasst

25/04/2022

Suomi

Suomi

Straws are too easily bitten through

These straw cups are very good first ways to teach children to drink with straw and very leak proof. Only down side is that the material feels too good to bite into that my kids keep biting them into pieces. And too bad is that you cannot buy only straws from anywhere at least in finland so the cups are not very sustainable.

Vorteile

Kids love them

Nachteile

Straw breaks too easily

Diese Bewertung wurde für SCF797/00 Pillimukit verfasst

Diese Bewertung wurde für SCF797/00 Pillimukit verfasst

13/04/2022

Danmark

Danmark

God og irriterende

God drikkedunk, men irriterende du ikke kan købe nye sugerør - så skal du skifte hele drikkedunken ud :(

Diese Bewertung wurde für SCF797/00 Sugerørskopper verfasst

Diese Bewertung wurde für SCF797/00 Sugerørskopper verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 