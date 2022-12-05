ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft

Philips AventAnti-colic mit AirFree™ Ventil

SCF813/24

4.6
| (154) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.
Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
Mit dem AirFree™ Ventil schluckt dein Baby weniger Luft. Der Sauger bleibt voll Milch, auch in der aufrechten Fütterposition. Wenn dein Baby weniger Luft schluckt, kannst du verschiedenen Problemen beim Füttern entgegenwirken, wie etwa Koliken, Reflux und Blähungen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Entwickelt, um Koliken, Blähungen und Reflux zu reduzieren*

Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft

  • 2 Flaschen

  • 260 ml

  • Sauger mit langsamem Nahrungsfluss

  • ab dem 1. Monat

Einfaches Füttern in einer aufrechten Position

Einfaches Füttern in einer aufrechten Position

Der Sauger bleibt voll Milch, selbst bei horizontaler Haltung, sodass dein Baby in einer natürlicheren, aufrechten Position trinken kann. Dies hilft, Reflux und das Schlucken von Luft zu reduzieren und macht das Stillen angenehmer für dich und dein Kind.

Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft

Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft

Unser einzigartiges AirFree™ Ventil entfernt die Luft aus dem Sauger, sodass dein Baby beim Trinken weniger Luft schluckt. Dies kann Problemen beim Füttern entgegenwirken, wie etwa Koliken, Reflux und Blähungen.

Das Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken und Unwohlsein*

Das Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken und Unwohlsein*

Klinische Studien haben gezeigt, dass die Philips Avent Flasche Koliken und Unwohlsein* reduziert. Wie? Ein Ventil im Sauger verhindert das Entstehen eines Vakuums, während dein Baby trinkt, und sorgt so für ununterbrochenen Nahrungsfluss. Dies kann helfen, Koliken, Blähungen, Erbrechen und Aufstoßen zu reduzieren.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

154

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

05/12/2022

Deutschland

Deutschland

Effektiv bei Koliken

Die Philips SCF813/14 Anti-coIic Flasche hat uns überzeugt. Meine Tochter leidet unter starken Koliken, was uns fast in den Wahnsinn getrieben hat. Sie hat nach dem trinken lange geweint und besonders schlimm war es abends und nachts. Als wir die Philips Anti-Colic Flasche testen wollten hat sie nicht ganz so viel Milch aus der Falsche getrunken. Wir sind aber hartnäckig geblieben, da wir bemerkt hatten, dass sie weniger Luft schluckt und die Krämpfe nicht ganz so stark waren. Die Geduld hat sich gelohnt. Nach einiger Zeit hat sie die Flasche akzeptiert. Wir können einen deutlichen Unterschied gegenüber der vorherigen Situation erkennen. Sie weint deutlich weniger, kürzer und nicht mehr so laut wie zuvor. Ich werde noch größere Flaschen bestellen müssen, da sie wächst und etwas mehr trinken kann. Die Flasche lässt sich übrigens wunderbar reinigen und ist sehr qualitativ.

Vorteile

Qualitativ und hält was es verspricht

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF813/14 Anti-colic mit AirFree™ Ventil verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF813/14 Anti-colic mit AirFree™ Ventil verfasst

02/12/2022

Deutschland

Deutschland

Perfekte Flasche, keine Koliken mehr

Diese Flasche dürfte meine Kleine testen. Sie hatte seit Geburt immer wieder Bauchschmerzen und wir haben schon mehrere Fläschchen ausprobiert, aber nichts half. Deswegen war ich so froh, dass wir diese Flasche testen durften. Die Flasche und die Sauger haben ein tolles Design und bequeme Form. Die Trinkerlöcher sind altersgerecht und weit genug. Die Anweisungen sind ganz klar, um die Luft nicht in die Flasche reinkommt. Die Flasche läuft nicht aus, wenn sie im Bett vergessen wurde. Die Kleine hat die Flasche schon nach erstem Mal leer gemacht, das ist ja ein Wunder. Seitdem wir diese Flasche testen, hatten wir keine Bauchschmerzen! Wir sind also sehr zufrieden und werden sie bestimmt weiter benutzen!

Vorteile

Keine Koliken mehr

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF813/14 Anti-colic mit AirFree™ Ventil verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF813/14 Anti-colic mit AirFree™ Ventil verfasst

02/12/2022

Deutschland

Deutschland

Tolles Produkt

Der Philips Avent Anti-colic Sauger inkl. Flasche ist eine Erleichterung für uns Eltern mit Babys die mit Fläschchen gefüttert werden müssen. Ich habe den Sauger als kostenlosen Produkttest erhalten, bin mittlerweile aber komplett auf Phillips umgestiegen. Der kleine nimmt die Flasche super toll an und ich habe wirklich das Gefühl das die Koliken reduziert wurden. Daumen hoch!

Vorteile

Super Annahme

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF813/14 Anti-colic mit AirFree™ Ventil verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF813/14 Anti-colic mit AirFree™ Ventil verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Das AirFree™-Ventil wurde entwickelt, damit dein Baby weniger Luft schlucken muss. Der Sauger bleibt mit Milch gefüllt, auch wenn er waagerecht liegt, und ermöglicht so ein aufrechtes Füttern. Die Reduzierung der Luft, die ein Baby aufnimmt, kann dazu beitragen, häufige Ernährungsprobleme wie Koliken, Blähungen und Reflux zu lindern.

  2. 80 % der Mütter bestätigen, dass ihr "Baby weniger Probleme beim Füttern" hatte; in einem Heimtest mit 144 Müttern in den USA im Jahr 2017

  3. Zwei Wochen alte Babys, die mit Philips Avent Flaschen gefüttert wurden, zeigten weniger Koliken und deutlich weniger Unwohlsein in der Nacht als mit herkömmlichen Flaschen gefütterte Babys.

  4. Was sind Koliken und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen, Unwohlsein, Blähungen und Erbrechen.