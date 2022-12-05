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2 Flaschen
260 ml
Sauger mit langsamem Nahrungsfluss
ab dem 1. Monat
Der Sauger bleibt voll Milch, selbst bei horizontaler Haltung, sodass dein Baby in einer natürlicheren, aufrechten Position trinken kann. Dies hilft, Reflux und das Schlucken von Luft zu reduzieren und macht das Stillen angenehmer für dich und dein Kind.
Unser einzigartiges AirFree™ Ventil entfernt die Luft aus dem Sauger, sodass dein Baby beim Trinken weniger Luft schluckt. Dies kann Problemen beim Füttern entgegenwirken, wie etwa Koliken, Reflux und Blähungen.
Klinische Studien haben gezeigt, dass die Philips Avent Flasche Koliken und Unwohlsein* reduziert. Wie? Ein Ventil im Sauger verhindert das Entstehen eines Vakuums, während dein Baby trinkt, und sorgt so für ununterbrochenen Nahrungsfluss. Dies kann helfen, Koliken, Blähungen, Erbrechen und Aufstoßen zu reduzieren.
4.6
von 5
154
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
panvirgin
05/12/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Effektiv bei Koliken
Die Philips SCF813/14 Anti-coIic Flasche hat uns überzeugt. Meine Tochter leidet unter starken Koliken, was uns fast in den Wahnsinn getrieben hat. Sie hat nach dem trinken lange geweint und besonders schlimm war es abends und nachts. Als wir die Philips Anti-Colic Flasche testen wollten hat sie nicht ganz so viel Milch aus der Falsche getrunken. Wir sind aber hartnäckig geblieben, da wir bemerkt hatten, dass sie weniger Luft schluckt und die Krämpfe nicht ganz so stark waren. Die Geduld hat sich gelohnt. Nach einiger Zeit hat sie die Flasche akzeptiert. Wir können einen deutlichen Unterschied gegenüber der vorherigen Situation erkennen. Sie weint deutlich weniger, kürzer und nicht mehr so laut wie zuvor. Ich werde noch größere Flaschen bestellen müssen, da sie wächst und etwas mehr trinken kann. Die Flasche lässt sich übrigens wunderbar reinigen und ist sehr qualitativ.
Vorteile
Qualitativ und hält was es verspricht
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF813/14 Anti-colic mit AirFree™ Ventil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF813/14 Anti-colic mit AirFree™ Ventil verfasst
Stasytesterin
02/12/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Perfekte Flasche, keine Koliken mehr
Diese Flasche dürfte meine Kleine testen. Sie hatte seit Geburt immer wieder Bauchschmerzen und wir haben schon mehrere Fläschchen ausprobiert, aber nichts half. Deswegen war ich so froh, dass wir diese Flasche testen durften. Die Flasche und die Sauger haben ein tolles Design und bequeme Form. Die Trinkerlöcher sind altersgerecht und weit genug. Die Anweisungen sind ganz klar, um die Luft nicht in die Flasche reinkommt. Die Flasche läuft nicht aus, wenn sie im Bett vergessen wurde. Die Kleine hat die Flasche schon nach erstem Mal leer gemacht, das ist ja ein Wunder. Seitdem wir diese Flasche testen, hatten wir keine Bauchschmerzen! Wir sind also sehr zufrieden und werden sie bestimmt weiter benutzen!
Vorteile
Keine Koliken mehr
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF813/14 Anti-colic mit AirFree™ Ventil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Franzyxx
02/12/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Tolles Produkt
Der Philips Avent Anti-colic Sauger inkl. Flasche ist eine Erleichterung für uns Eltern mit Babys die mit Fläschchen gefüttert werden müssen. Ich habe den Sauger als kostenlosen Produkttest erhalten, bin mittlerweile aber komplett auf Phillips umgestiegen. Der kleine nimmt die Flasche super toll an und ich habe wirklich das Gefühl das die Koliken reduziert wurden. Daumen hoch!
Vorteile
Super Annahme
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF813/14 Anti-colic mit AirFree™ Ventil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF813/14 Anti-colic mit AirFree™ Ventil verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Das AirFree™-Ventil wurde entwickelt, damit dein Baby weniger Luft schlucken muss. Der Sauger bleibt mit Milch gefüllt, auch wenn er waagerecht liegt, und ermöglicht so ein aufrechtes Füttern. Die Reduzierung der Luft, die ein Baby aufnimmt, kann dazu beitragen, häufige Ernährungsprobleme wie Koliken, Blähungen und Reflux zu lindern.
80 % der Mütter bestätigen, dass ihr "Baby weniger Probleme beim Füttern" hatte; in einem Heimtest mit 144 Müttern in den USA im Jahr 2017
Zwei Wochen alte Babys, die mit Philips Avent Flaschen gefüttert wurden, zeigten weniger Koliken und deutlich weniger Unwohlsein in der Nacht als mit herkömmlichen Flaschen gefütterte Babys.
Was sind Koliken und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen, Unwohlsein, Blähungen und Erbrechen.