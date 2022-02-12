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Philips AventSCF813/24 Anti-colic avec valve AirFree™

SCF813/24

4.6
| (154) Avis | 94% recommandent ce produit
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Garde la tétine pleine de lait et non d'air pour faciliter l'alimentation en position assise

Garde la tétine pleine de lait et non d'air pour faciliter l'alimentation en position assise

La tétine reste pleine de lait, même lorsque le biberon est à l'horizontale, ce qui permet à votre bébé d'adopter une position assise plus naturelle pour boire afin de réduire les reflux, faciliter la digestion et rendre l'allaitement plus agréable pour vous comme pour votre bébé.

La tétine reste pleine de lait et non d'air

La tétine reste pleine de lait et non d'air

Notre valve AirFree™ unique garde la tétine pleine de lait afin d'éviter que votre bébé n'avale de l'air lors de la tétée, ce qui permet de réduire des problèmes courants tels que coliques, reflux et gaz.

Il est prouvé que ce système anti-colique réduit les coliques et l'irritabilité*

Il est prouvé que ce système anti-colique réduit les coliques et l'irritabilité*

Des études cliniques ont montré que le biberon Philips Avent réduit le risque de coliques et l'irritabilité*. Comment ? Une valve située dans la tétine évite qu'un vide d'air ne se fasse dans la tétine pendant son utilisation, afin de permettre une tétée ininterrompue. Cela peut aider à réduire les coliques, les gaz et les problèmes courants liés à la tétée.

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4.6

sur 6

154

Avis

94%

recommandent ce produit

12/02/2022

France

France

Acheteur vérifié

Produit de bonne qualité

Ce produit correspond à mes attentes mon enfant souffrait de reflux

Avantages

Biberon petit et large

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF813/14 Anti-colic avec valve AirFree™

Oui, je recommande ce produit

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27/02/2021

France

France

Tres satisfaite

Mon fils avais beaucoup de colique et depuis qu on utilise ses biberons et les valves il n as jamais recurgiter et les coliques ont reduit a vu d oeil et mon fils adore ses biberon il veux aucun autre je recommande fortement

Avantages

Anti colique anti recurgitation ils sont top

Contre

Il y en a pas

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Oui, je recommande ce produit

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31/05/2019

France

France

Parfait

Convient aux nouveaux nés par sa taille. Aucun reflux avec ce biberon Je recommande.

Oui, je recommande ce produit

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