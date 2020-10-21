ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Philips Avent SCF813/24 Anti-colic avec valve AirFree™

Arrêté

Assistance

Philips AventSCF813/24 Anti-colic avec valve AirFree™

SCF813/24

Philips Avent SCF813/24 Anti-colic avec valve AirFree™

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Eco passport - English (US)

  • PDF file, 183.3 kB
  • 21 October 2020

Foire aux questions

Pièces de rechange et accessoires