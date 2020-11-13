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Eingestellt

Gesunder 4-in-1-Babynahrungszubereiter

SCF875/02

4.2
| (469) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Mühelos nahrhafte Babynahrung
Wir wissen, dass nahrhafte Speisen von grundlegender Bedeutung für die gesunde Entwicklung Ihres Babys sind. Mit dem Philips Avent Dampfgarer und Mixer können Sie leckere hausgemachte Mahlzeiten entsprechend der Bedürfnisse Ihres Babys ganz einfach zubereiten.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Mühelos nahrhafte Babynahrung

  • Dampfgaren, mixen, auftauen, aufwärmen

  • Gesundes Dämpfen

  • Dampfgaren und Mixen in einem Becher

  • Tipps zum Füttern und Rezepte

Spezielle Art des Dampfgarens für gesundes Kochen

Spezielle Art des Dampfgarens für gesundes Kochen

Dampfgaren ist eine gesunde Art zu kochen. Unsere einzigartige Technologie ermöglicht die Dampfzirkulation von unten nach oben, sodass alle Zutaten ohne Kochen gleichmäßig gegart werden. Geschmack, Konsistenz und Kochflüssigkeiten bleiben für das Mixen erhalten.

Dampfgaren und Mixen in einem einzigen, praktischen Becher

Dampfgaren und Mixen in einem einzigen, praktischen Becher

Alles, was Sie zur Zubereitung von gesunder Babynahrung benötigen, finden Sie in einem einzigen Becher. Sobald Ihre Zutaten dampfgegart sind, müssen Sie nur noch den Becher anheben, ihn umdrehen und verriegeln, sodass Sie die gegarte Nahrung bis zur gewünschten Konsistenz pürieren können.

Pürierte oder festere Nahrung – für jede Entwicklungsstufe

Pürierte oder festere Nahrung – für jede Entwicklungsstufe

Von sehr fein püriertem Obst und Gemüse über eine Kombination von Zutaten wie Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchte bis hin zu festerer Nahrung – unser 4-in-1-Babynahrungszubereiter unterstützt jede Entwicklungsstufe.

Technische Daten

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4.2

von 5

469

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

13/11/2020

Suisse

Suisse

Ein super Produkt!!

Das Essen ist schnell und einfach zubereitet, ebenso einfach wird das Essen schonend aufgewärmt oder aufgetaut. Können es uns ohne gar nicht mehr vorstellen

Vorteile

schnelle und einfache Zubereitung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF875/02 Gesunder 4-in-1-Babynahrungszubereiter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF875/02 Gesunder 4-in-1-Babynahrungszubereiter verfasst

03/05/2017

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Idealer Babycooker

Schon das Vorgängermodell war sehr gut, leider ist es kurz nach der Garantiedauer kaputt gegangen, trotzdem haben wir uns wieder für einen Babycook von Philips entschieden. Das neue Modell ist noch einfacher in der Handhabung, alles rein, 20 Min. kochen und dann mixen - einfacher geht es nicht um für das Baby gesunde Kost zu kochen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF875/04 4-in-1-Babynahrungszubereiter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF875/04 4-in-1-Babynahrungszubereiter verfasst

03/05/2017

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Idealer Babycook

Schon das Vorgängermodell war sehr gut, leider ist es kurz nach der Garantiedauer kaputt gegangen, trotzdem haben wir uns wieder für einen Babycook von Philips entschieden. Das neue Modell ist noch einfacher in der Handhabung, alles rein, 20 Min. kochen und dann mixen - einfacher geht es nicht um für das Baby gesunde Kost zu kochen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF875/04 4-in-1-Babynahrungszubereiter verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF875/04 4-in-1-Babynahrungszubereiter verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 