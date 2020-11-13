Wir haben das Gerät im Rahmen eines Produkttests zur Verfügung gestellt bekommen. Beim Auspacken stellt das Gerät sich mit einer hochwertigen Optik vor. Wir haben schon das 2. Baby, bei dem die Beikost startet. Beim 1. haben wir "von Hand" die Breie gekocht. Da stellt sich dann schon die Frage, warum man einen Babynahrungszubereiter brauchen könnte. Also wollten wir testen und mal den Vergleich ziehen. Vom Arbeitsaufwand stelle ich keinen Unterschied zum selbstständigen Kochen fest. Die Zeit ist gleich und es muss entweder ein Topf und Pürierstab oder aber das Gerät gereinigt werden. Der Zubereiter ist auf jeden Fall denkbar einfach in der Handhabung, auch für Menschen, die so gar nicht kochen können. Für diejenigen, die aber Wert auf gesunde selbstgemachte Ernährung legen ist gerade das Dampfgaren die herausragende Eigenschaft. Hierbei bleiben deutlich mehr Nährstoffe erhalten als im klassisch gekochten Brei. Ein definitiv großer Vorteil des Babynahrungszubereiters. Die Anleitung des Gerätes kam erstmal dick daher, liest sich aber einfach und verständlich. Auffällig war, dass das Gerät nicht immer direkt funktionierte. Man muss wirklich darauf achten, dass alle Fixpunkte ganz genau auf dem Gegenstück sitzen. Klappt nicht immer wie gewünscht und man muss schon mal ein bisschen ruckeln, ziehen und drücken. Das Öffnen ist auch ein bisschen schwergängig, bedingt einfach durch das Abdichten. Nach dem Garen stellt man den Behälter einfach auf den Kopf und kann dann direkt im nächsten Durchgang pürieren. Für unseren Bedarf ist die Größe vollkommen ausreichend, allerdings kochen wir gerne abwechslungsreich und keine großen Vorräte ein. Alles in allem kein Muss, aber ein nettes Gadget für die einfache Babynahrungszubereitung