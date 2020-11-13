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Eingestellt
Dampfgaren, mixen, auftauen, aufwärmen
Gesundes Dämpfen
Dampfgaren und Mixen in einem Becher
Tipps zum Füttern und Rezepte
Dampfgaren ist eine gesunde Art zu kochen. Unsere einzigartige Technologie ermöglicht die Dampfzirkulation von unten nach oben, sodass alle Zutaten ohne Kochen gleichmäßig gegart werden. Geschmack, Konsistenz und Kochflüssigkeiten bleiben für das Mixen erhalten.
Alles, was Sie zur Zubereitung von gesunder Babynahrung benötigen, finden Sie in einem einzigen Becher. Sobald Ihre Zutaten dampfgegart sind, müssen Sie nur noch den Becher anheben, ihn umdrehen und verriegeln, sodass Sie die gegarte Nahrung bis zur gewünschten Konsistenz pürieren können.
Von sehr fein püriertem Obst und Gemüse über eine Kombination von Zutaten wie Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchte bis hin zu festerer Nahrung – unser 4-in-1-Babynahrungszubereiter unterstützt jede Entwicklungsstufe.
4.2
von 5
469
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Nikoleta82
13/11/2020
Suisse
Ein super Produkt!!
Das Essen ist schnell und einfach zubereitet, ebenso einfach wird das Essen schonend aufgewärmt oder aufgetaut. Können es uns ohne gar nicht mehr vorstellen
Vorteile
schnelle und einfache Zubereitung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF875/02 Gesunder 4-in-1-Babynahrungszubereiter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF875/02 Gesunder 4-in-1-Babynahrungszubereiter verfasst
SteffiG
03/05/2017
Suisse
Verifizierter Käufer
Idealer Babycooker
Schon das Vorgängermodell war sehr gut, leider ist es kurz nach der Garantiedauer kaputt gegangen, trotzdem haben wir uns wieder für einen Babycook von Philips entschieden. Das neue Modell ist noch einfacher in der Handhabung, alles rein, 20 Min. kochen und dann mixen - einfacher geht es nicht um für das Baby gesunde Kost zu kochen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF875/04 4-in-1-Babynahrungszubereiter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF875/04 4-in-1-Babynahrungszubereiter verfasst
Marcel
03/05/2017
Suisse
Verifizierter Käufer
Idealer Babycook
Schon das Vorgängermodell war sehr gut, leider ist es kurz nach der Garantiedauer kaputt gegangen, trotzdem haben wir uns wieder für einen Babycook von Philips entschieden. Das neue Modell ist noch einfacher in der Handhabung, alles rein, 20 Min. kochen und dann mixen - einfacher geht es nicht um für das Baby gesunde Kost zu kochen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF875/04 4-in-1-Babynahrungszubereiter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF875/04 4-in-1-Babynahrungszubereiter verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.