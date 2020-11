Cuisinez jusqu'à quatre repas à la fois avec le bol de 1 000 ml

Le robot cuiseur-mixeur sain pour bébé 4 en 1 vous permet également de gagner du temps et de planifier vos repas à l'avance. Le bol a une capacité de 1 000 ml, ce qui vous permet de préparer jusqu'à quatre repas à la fois. Servez un repas et conservez les trois autres au réfrigérateur ou au congélateur pour plus tard.