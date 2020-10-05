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  • Für die kleinsten der Kleinen geeignet
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Eingestellt

AventBeißring im Tierdesign

SCF890/01

4.8
| (5) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Für die kleinsten der Kleinen geeignet
Die BPA-freien Avent Beißringe mit Tiermotiven SCF890/01 massieren das gereizte Zahnfleisch Ihres Babys, während es zahnt. Mit ihrem farbenfrohen und lustigen Design sind die Beißringe perfekt für Ihr Baby geeignet und unterstützen es beim Zahnen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Beißring, der beim Zahnen unterstützt

Für die kleinsten der Kleinen geeignet

  • 1. Stufe

  • Beißring für die Schneidezähne

Materialien, auf denen Ihr Baby herumkauen kann, wenn die Schneidezähne kommen

Materialien, auf denen Ihr Baby herumkauen kann, wenn die Schneidezähne kommen

Dieser Beißring besteht aus Materialien mit unterschiedlicher Druckfestigkeit und hilft somit Ihrem Baby beim Zahnen.

Philips Avent Beißringe sind vollständig frei von BPA und Weichmachern

Philips Avent Beißringe sind vollständig frei von BPA und Weichmachern

BPA-frei – gemäß EU-Richtlinie 2011/8/EU

Kann in einem Philips Avent Sterilisator sterilisiert werden

Kann in einem Philips Avent Sterilisator sterilisiert werden

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.8

von 5

5

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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1

05/10/2020

Deutschland

Deutschland

Perfekt für die Kleinen

Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.

Vorteile

Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst

Nachteile

Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF890/01 Beißring im Tierdesign verfasst

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24/11/2011

Deutschland

Deutschland

beissring -ohne schadestoffe

so habe ich ein gutes gewissen wenn ich meinem enkel den ring gebe - ungiftig und der zahnentwicklung bestens angepaßt!!!

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Diese Bewertung wurde für SCF890/01 Beißring im Tierdesign verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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22/09/2017

Nederland

Nederland

Erg veelzijdig gebruik.

Het is de beste bijtring die we tot nu toe hebben gehad. Vooral de rond uiteinde is erg geliefd. Dit omdat het meer lokaal werkt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 