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  • Adapté aux petites bouches et mains
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Arrêté

AventAnneaux de dentition

SCF890/01

4.8
| (5) Avis | 100% recommandent ce produit
Adapté aux petites bouches et mains
Les anneaux de dentition Animal Avent SCF890/01 sans bisphénol-A (BPA) permettent de masser les gencives douloureuses de votre bébé au cours des différents stades de poussées dentaires. Avec leur design amusant et coloré, ils tiennent parfaitement dans la main et la bouche de votre bébé et aident à apaiser les douleurs des poussées dentaires.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Anneau de dentition pour apaiser les douleurs des poussées dentaires

Adapté aux petites bouches et mains

  • Étape 1

  • Anneau de dentition dents de devant

Texture que bébé peut mordiller lors de l'apparition des dents de devant

Texture que bébé peut mordiller lors de l'apparition des dents de devant

Cet anneau de dentition a des textures différentes afin de varier le niveau de pression pour calmer les douleurs dues aux poussées dentaires de votre bébé.

Les anneaux de dentition Philips Avent ne contiennent ni BPA ni phtalates

Les anneaux de dentition Philips Avent ne contiennent ni BPA ni phtalates

Sans BPA, conformément à la directive 2011/8/UE de l'Union européenne.

Stérilisable dans un stérilisateur Philips Avent

Stérilisable dans un stérilisateur Philips Avent

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.8

sur 6

5

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

15/07/2012

France

France

Anneau très apprécié par mes jumeaux

Cet anneau permet de le mâchouiller mais également de masser/frotter les gencives. Facile à prendre en main et facile à mettre à la bouche.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF890/01 Anneaux de dentition

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF890/01 Anneaux de dentition

05/10/2020

Deutschland

Deutschland

Perfekt für die Kleinen

Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.

Avantages

Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst

Contre

Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF890/01 Beißring im Tierdesign

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF890/01 Beißring im Tierdesign

24/11/2011

Deutschland

Deutschland

beissring -ohne schadestoffe

so habe ich ein gutes gewissen wenn ich meinem enkel den ring gebe - ungiftig und der zahnentwicklung bestens angepaßt!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF890/01 Beißring im Tierdesign

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF890/01 Beißring im Tierdesign

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