Zuverlässige Temperaturmessung in wenigen Sekunden

Niemals zu heiß und niemals zu kalt – mit dem digitalen Thermometer "Just Right" wissen Sie immer sofort, ob Milch oder Brei die richtige Temperatur für das Baby hat. So müssen Sie die Temperatur beim Wärmen von Fläschchen oder Gläschen oder nach Essenspausen nicht mehr einfach nur schätzen.