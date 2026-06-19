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  • Einfache und zuverlässige Temperaturmessung
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Eingestellt

Digitales Babythermometerset

SCH530/86

Einfache und zuverlässige Temperaturmessung
Digitalthermometer-Schnuller für ein problemloses und genaues Temperaturmessen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Einfache und zuverlässige Temperaturmessung

Digitalthermometer für problemlose und genaue Messungen der Körpertemperatur

Ein zuverlässiges und präzises digitales Thermometer, mit dem Sie schnell die Temperatur des Babys messen können.

Zuverlässige Temperaturmessung in wenigen Sekunden

Niemals zu heiß und niemals zu kalt – mit dem digitalen Thermometer "Just Right" wissen Sie immer sofort, ob Milch oder Brei die richtige Temperatur für das Baby hat. So müssen Sie die Temperatur beim Wärmen von Fläschchen oder Gläschen oder nach Essenspausen nicht mehr einfach nur schätzen.

Schnullerscheibe mit Noppen verhindert Hautreizungen

Die Noppen sorgen dafür, dass zwischen Sauger und Haut Luft zirkuliert, sodass es nicht zu Hautreizungen kommt.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 