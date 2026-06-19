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Eingestellt
SCH530/86
Ein zuverlässiges und präzises digitales Thermometer, mit dem Sie schnell die Temperatur des Babys messen können.
Niemals zu heiß und niemals zu kalt – mit dem digitalen Thermometer "Just Right" wissen Sie immer sofort, ob Milch oder Brei die richtige Temperatur für das Baby hat. So müssen Sie die Temperatur beim Wärmen von Fläschchen oder Gläschen oder nach Essenspausen nicht mehr einfach nur schätzen.
Die Noppen sorgen dafür, dass zwischen Sauger und Haut Luft zirkuliert, sodass es nicht zu Hautreizungen kommt.
Bewertungen
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.