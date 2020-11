Genaues Messen der Bad-/Raumtemperatur

Das digitale Bad- und Raumthermometer macht es Ihnen ganz einfach, die ideale Wasser- oder Raumtemperatur für Ihr Baby zu bestimmen. Am wohlsten wird sich Ihr Baby in Badewasser mit einer Temperatur zwischen 36,5 °C und 38 °C fühlen. Temperaturen von 39 °C oder mehr sind zu heiß, und es besteht Verbrennungsgefahr für Ihr Baby! Bei einer Raumtemperatur von ca. 18° C schlafen Babys am besten.