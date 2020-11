Relevé précis de la température dans la chambre et le bain

Le thermomètre numérique bain et chambre vous permet de connaître facilement la température du bain de votre bébé ou de sa chambre. Votre bébé sera plus à l'aise dans un bain dont l'eau est entre 36,5 et 38 °C. Une température égale ou supérieure à 39 °C est trop chaude et risque de brûler votre bébé ! Les bébés sont plus à l'aise lorsqu'ils dorment dans une pièce dont la température est d'environ 18 °C.