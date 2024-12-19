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Philips Avent Natural ResponseSauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack

SCY964/02

4.9
| (64) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
Der Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. So kann dein Baby in seinem natürlichen Rhythmus saugen, schlucken und atmen – ähnlich wie beim Stillen. Dadurch lassen sich Stillen und Flaschenernährung einfach kombinieren.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Ein Sauger, der wie eine Brust funktioniert.

Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys

  • Natural Response Sauger

  • 2 Stück

  • Saugergröße 4

Naturnahes Trinken mit einem weichen, brustähnlichen Sauger

Naturnahes Trinken mit einem weichen, brustähnlichen Sauger

Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt.

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt.

Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination von Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. Wenn dein Baby also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch der Milchfluss.

Entwickelt zur Verminderung von Koliken und Unwohlsein.

Entwickelt zur Verminderung von Koliken und Unwohlsein.

Das Anti-colic-Ventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft während des Fütterns nicht in den Bauch deines Babys gelangt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.9

von 5

64

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

19/12/2024

Deutschland

Deutschland

Hervorragende Qualität!!

Es ist die beste Babyflasche, die Verarbeitung ist einfach so gut und langlebig. Kind verschluckt sich nicht mehr und man braucht keine Angst mehr zu haben.

Vorteile

Sehr gute Verarbeitung, Kind verschluckt sich nicht,

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack verfasst

17/12/2024

Deutschland

Deutschland

Super Produkt von sehr guter Qualität

Ich durfte die Phillips Natural Response SCY964/02 Sauger 3M+ Saugergröße 4 im 2er-Pack kostenlos im Rahmen einer Produktbewertung testen und bin mehr als zufrieden. Die Sauger sind weich und flexibel und wurden von unserm Kind direkt angenommen. Sie laufen nicht aus und geben erst Milch ab, wenn das Kind daran saugt. Besonders hervorragend ist auch, dass das Kind aus jeder Richtung aus den Saugern trinken kann und man nicht erst schauen muss, ob der Sauger richtig herum gegeben wird. Gerade nachts ist dies eine Erleichterung. Ich würde die Sauger auf jeden Fall weiterempfehlen.

Vorteile

Läuft nicht aus, weich und flexibel, hohe Qualität

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack verfasst

06/12/2024

Deutschland

Deutschland

Sauger passen super! Vollends zufrieden

Ich bin vollends zufrieden. Ich empfehle dieses Produkt meinen Freundinnen auf jeden Fall weiter!

Vorteile

liegen gut im Mund, lassen sich gut reinigen, läuft nicht aus

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Im Vergleich zur bisherigen Verpackung.

  2. Basierend auf jährlichen Verkäufen von Saugerpackungen weltweit unter Verwendung des Nettogewichts der Plastiksaugerhülle.

  3. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011